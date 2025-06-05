З квітами, Schmalgauzen і близькими: зірка "Ліги сміху" влаштував казкове весілля просто неба

Український актор, телеведучий і гуморист Фіма Константиновський офіційно одружився зі своєю коханою Лізою. Пара зареєструвала шлюб 2 червня, а вже 5 червня влаштувала святкування на природі.

Весільна церемонія відбулася в мальовничому заміському комплексі біля Дніпра, за 55 кілометрів від Києва. Весілля пройшло просто неба – з квітами, гірляндами та живою музикою. Повідомляє Show24 з посиланням на інстаграм-сторінку Лізи Нечипоренко.

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Фіма з коханою обмінялися весільними обітницями під аркою, прикрашеною живими квітами найрізноманітніших відтінків. Ліза на святкування одягнула ніжну весільну сукню з мереживними рукавами та фатою, а чоловік – класичний чорний костюм і білу сорочку.



Весілля Фіми Константиновського та його дружини / Скриншот з інстаграм-сторіс

Замість традиційних стільців для гостей підготували м'які пуфи різних кольорів.



Весілля Фіми Константиновського та його дружини / Скриншот з інстаграм-сторіс

Після церемонії гості розмістилися за святковими столами просто неба. Кожен стіл був накритий скатертиною окремого кольору – від жовтого до бордового. На столах в гостей та навколо місця молодят все було прикрашене квітами, а над святковою зоною мерехтіли гірлянди з лампочками.



Весілля Фіми Константиновського та його дружини / Скриншот з інстаграм-сторіс

Родзинкою вечора став виступ українського гурту Schmalgauzen, який додав події драйв.



Гурт Schmalgauzen виступив на весіллі Фіми Константиновського / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Фіми та Лізи