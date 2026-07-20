Незабутні моменти: українські зірки здійснили мрію дитинства і побували на фіналі ЧС з футболу

Фінал Чемпіонату світу з футболу 2026 відгримів в США 19 липня. На трибунах можна було помітити й українських селебріті.

Фінальна гра Чемпіонату світу з футболу 2026 зібрала на стадіоні в Нью-Джерсі і відданих фанатів національних збірних Іспанії та Аргентини, і тих, хто вболівав за красивий футбол. Серед останніх можна було помітити відомих українців – президента УАФ Андрія Шевченка, зіркового боксера Олександра Усика та захисника збірної України Олександра Зінченка. 24 Канал зібрав яскраві фото, якими спортивні зірки поділились в інстаграм.

Олександр Усик насолоджувався грою разом з дружиною Катериною. Кохана боксера в дописі привітала Іспанію з перемогою. А от Олександр, як видно з відео в його фотоблозі, дуже зосереджено спостерігав за протистоянням.

Незабутні моменти,

– підписав серію фото й відео футболіст Олександр Зінченко.

Його дружина Влада додала, що здійснила мрію дитинства.

Андрій Шевченко прилетів на фінал ЧС з футболу разом із сином Крістіаном. Батько й син вболівали вдвох, а згодом привітали Іспанію з перемогою.

Шевченко, Усик та Зінченко зустрілися також напередодні фіналу ЧС-2026 в Нью-Йорку і провели разом час.

Олександр Зінченко, Крістіан, Андрій Шевченко й Олександр Усик на ЧС-2026 / Фото з інстаграм

Раніше ми писали, хто з українських зірок займається спортом, хоча ви могли про це й не здогадуватися.