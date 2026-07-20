Финальный матч Чемпионата мира по футболу 2026 года собрал на стадионе в Нью-Джерси как преданных болельщиков национальных сборных Испании и Аргентины, так и тех, кто болел за красивый футбол. Среди последних можно было заметить известных украинцев – президента УАФ Андрея Шевченко, звездного боксера Александра Усика и защитника сборной Украины Александра Зинченко. 24 Канал собрал яркие фото, которыми спортивные звезды поделились в инстаграме.

Александр Усик наслаждался игрой вместе с женой Екатериной. Возлюбленная боксера в посте поздравила Испанию с победой. А вот Александр, как видно из видео в его фотоблоге, очень сосредоточенно наблюдал за противостоянием.

"Незабываемые моменты",

– подписал серию фото и видео футболист Александр Зинченко.

Его жена Влада добавила, что осуществила мечту детства.

Андрей Шевченко прилетел на финал ЧМ по футболу вместе с сыном Кристианом. Отец и сын болели вдвоем, а впоследствии поздравили Испанию с победой.

Шевченко, Усик и Зинченко встретились также накануне финала ЧМ-2026 в Нью-Йорке и провели время вместе.

Александр Зинченко, Кристиан, Андрей Шевченко и Александр Усик на ЧМ-2026 / Фото из инстаграма

Ранее мы писали, кто из украинских звезд занимается спортом, хотя вы, возможно, и не догадывались об этом.