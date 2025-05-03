Неочікуваний поворот: фіналістка "Холостяка-13" повернулася до колишнього і показала їхні фото

Фіналістка шоу "Холостяк-13" Анастасія Юзьвак розповіла про особисте життя після реаліті. Як виявилося, вона зараз перебуває у стосунках.

Дівчина повернулась до колишнього і розповіла про їхні стосунки. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Okay Eva.

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Ми вирішили з моїм колишнім зійтися. До цих стосунків я завжди була проти повернення до колишніх. Але це дуже трансформаційні для мене стосунки, і я відчуваю, що нам треба пройти ще якийсь період разом,

– зізналася Юзьвак.

Як з'ясувалося, обранець Анастасії – громадянин Бразилії, з яким вона спілкується англійською мовою. За словами дівчини, вони познайомилися у нічному клубі. Лише після четвертої спроби запросити на побачення Настя погодилася.

Анастасія Юзьвак зі своїм хлопцем / Скриншоти з відео

Зауважимо, ще на початку шоу "Холостяк" мережею ширилися чутки про те, що Анастасія мала стосунки під час зйомок. Блогер Богдан Беспалов стверджував, що її партнер – заможний чоловік, який фінансував участь дівчини у проєкті та чекав на неї в Лондоні після фіналу.

Частина цієї інформації підтвердилася – Настя розповіла, що її обранець дійсно займає посаду фінансового директора у великій компанії та має кілька джерел доходу. До участі у "Холостяку" пара була разом близько двох з половиною років.

Анастасія підкреслила, що не знає, чи триватимуть ці стосунки "назавжди", однак відчуває потребу продовжити цей життєвий шлях разом. Вона також наголосила, що чоловік не забезпечує її, лише оплачує спільне проведення часу. Зокрема, їхні подорожі.

Інтерв'ю з Анастасією Юзьвак: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у фіналі 13 сезону "Холостяка" Анастасія Юзьвак змагалася за серце ветерана російсько-української війни Олександра Терена з Інною Бєлєнь. Переможницею стала саме Інна, проте їхні стосунки з Олександром після завершення реаліті тривали не довго.

Нещодавно подруга Терена розкрила правду про його стосунки з переможницею "Холостяка". Олена Мандзюк стверджує, що Олександр та Інна насправді не зустрічались.