У мене завжди проблема, – фіналістка Нацвідбору зізналась про пікантний курйоз на концерті
- Фіналістка Нацвідбору-2025 FIЇNKA розповіла, що на її концертах часто трапляється курйоз, пов'язаний з відвідуванням туалету, оскільки артисти змушені користуватися тими ж вбиральнями, що й глядачі.
Фіналістка Нацвідбору-2025 FIЇNKA розповіла про курйози, які стаються на її виступах. Українська співачка зізналась, що навіть звикла до цих моментів.
За лаштунками будь-яких публічних заходів чи концертів залишається багато цікавого. Адже поки глядач бачить ідеальну картинку, в артиста може трапитися форс-мажор. Хтось забуває текст, а в когось стаються проблеми з технікою.
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Співачка FIЇNKA зізналась, що в неї на концертах трапляється постійний курйоз. Про це вона розповіла за лаштунками шоу "єПитання" на Новому каналі, передає 24 Канал.
На виступах у мене завжди проблема… з туалетом. Тому що всі зали в Україні розраховані так, що у вбиральню ходять лише ті люди, які прийшли на концерт. А всі артисти та інші, хто працює за лаштунками, мають йти туди ж. Тобто разом з глядачами,
– здивувала артистка.
FIЇNKA пояснила, що вже за півтори години до виступу починають сходитися люди, тому вона вже не може сходити до вбиральні. Такий самий курйоз трапляється й після завершення концерту.
"У мене постійна проблема – не можу сходити до вбиральні. А після завершення концерту ще потрібно пофотографуватися з глядачами. Тож знайте, на виступах я завжди щонайменше три – чотири години дуже хочу в туалет", – розповіла фіналістка Нацвідбору.
FIЇNKA – фіналістка Нацвідбору-2025
Нагадаємо, FIЇNKA стала десятою фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2025. Саме її обрали українці у голосуванні.
Співачка представила пісню "Культура" – з цим треком вона хоче представити Україну на пісенному конкурсі. Артистку запідозрили у плагіаті, однак Тіна Кароль та сама FIЇNKA рішуче спростували ці закиди.