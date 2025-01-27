У мене завжди проблема, – фіналістка Нацвідбору зізналась про пікантний курйоз на концерті

Фіналістка Нацвідбору-2025 FIЇNKA розповіла про курйози, які стаються на її виступах. Українська співачка зізналась, що навіть звикла до цих моментів.

За лаштунками будь-яких публічних заходів чи концертів залишається багато цікавого. Адже поки глядач бачить ідеальну картинку, в артиста може трапитися форс-мажор. Хтось забуває текст, а в когось стаються проблеми з технікою.

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Співачка FIЇNKA зізналась, що в неї на концертах трапляється постійний курйоз. Про це вона розповіла за лаштунками шоу "єПитання" на Новому каналі, передає 24 Канал.

На виступах у мене завжди проблема… з туалетом. Тому що всі зали в Україні розраховані так, що у вбиральню ходять лише ті люди, які прийшли на концерт. А всі артисти та інші, хто працює за лаштунками, мають йти туди ж. Тобто разом з глядачами,

– здивувала артистка.

FIЇNKA пояснила, що вже за півтори години до виступу починають сходитися люди, тому вона вже не може сходити до вбиральні. Такий самий курйоз трапляється й після завершення концерту.

"У мене постійна проблема – не можу сходити до вбиральні. А після завершення концерту ще потрібно пофотографуватися з глядачами. Тож знайте, на виступах я завжди щонайменше три – чотири години дуже хочу в туалет", – розповіла фіналістка Нацвідбору.



FIЇNKA / Фото Нового каналу

FIЇNKA – фіналістка Нацвідбору-2025

Нагадаємо, FIЇNKA стала десятою фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2025. Саме її обрали українці у голосуванні.

Співачка представила пісню "Культура" – з цим треком вона хоче представити Україну на пісенному конкурсі. Артистку запідозрили у плагіаті, однак Тіна Кароль та сама FIЇNKA рішуче спростували ці закиди.