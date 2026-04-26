Цей трек викликає мурахи: лідер гурту "Фіолет", який служить в ЗСУ, присвятив нову пісню дружині

Після драйвового рок-альбому "Тропік Козерога" гурт "Фіолет" повернувся до щирої лірики. Новий сингл "Люблю коли" – це не просто пісня, а інтимна присвята фронтмена Сергія "Колоса" Мартинюка своїй дружині та директорці гурту Катерині.

В ексклюзивному матеріалі для 24 Каналу подружжя розповіло про те, як знімався найвідвертіший кліп гурту, чому робота заважає романтиці та як війна змінила їхні пріоритети.

Читайте також Поки війна, я точно не збираюсь виїжджати, – інтерв'ю з виконавцем "Шовковиці" Іваном Люлєновим

Сергій зізнається, що такі пісні не пишуться на замовлення – вони з'являються спонтанно, фіксуючись окремими рядками в нотатнику.

Зараз як ніколи потрібно говорити близьким і про свої почуття, і про вдячність. Ніколи не знаєш, що буде завтра, і чи буде воно,

– каже артист.

Попри службу в ЗСУ та постійну зайнятість, пара знаходить свої "якорі". Раніше це були довгі прогулянки маловідомими вуличками Києва, а сьогодні – спільні перегляди кіно, смачна їжа та довгі розмови. Навіть якщо ці розмови переходять у палкі дискусії про музичні "зашквари", вони тримають їх "купи".



Сергій Мартинюк з дружиною і донькою / Фото пресслужби артиста

Рішення зняти у відео власну дружину було продиктоване прагненням до максимальної щирості. Сергій переконаний: ніхто не зміг би передати ці емоції краще, ніж вони самі. Хоча бути собою на камеру виявилося непросто.

"Фіолет" – "Люблю коли": дивіться відео онлайн

Катерина розповідає, що знімальний процес був побудований на довірі.

"Андрій Клименко – не лише талановитий режисер, а й побратим Сергія та наш хороший друг. Хлопці вдалися до хитрості: прописали окремий сценарій, який я сумлінно відігравала, а паралельно знімали бекстейдж. Саме з нього і народився кліп. Мабуть, тому відео вийшло таким щирим", – ділиться жінка.

Бути водночас парою та командою (артист/менеджер) – це виклик. За словами Сергія, близько 85% їхніх суперечок стаються саме через роботу. Робочий вайб не залишається в офісі – він проникає в розмови про дитячий садок доньки Єви та навіть у ліжко.

Про розділення не йдеться давно. Для мене більше важить робота над власною витримкою, мудрістю вислухати і зрозуміти,

– ділиться Колос.

Катерина ж додає, що вони просто прийняли цей факт і намагаються балансувати.

Головне – вміти вчасно зупинитися в суперечках і розставляти правильно пріоритети,

– каже Катерина.

Війна підсилила відчуття, що жити треба тут і зараз. Сергій зізнається, що раніше постійно конструював примарне майбутнє, але зараз зрозумів: ніякого "потім" без "сьогодні" не буде.

Майбутнє це чудово – і альбоми з турами, і ремонт вдома, і нове авто, і ще бозна-що – але який сенс в цьому всьому, якщо ти не можеш бути щасливим вже сьогодні? Ніякого потім без сьогодні не буде. Війна тільки підсилила це дещо панківське відчуття no future,

– каже Сергій.

Навіть на відстані вони залишаються неймовірно близькими.

"Зараз ми ще ближчі, ніж в перші роки нашого разом. Багато спілкуємося в соцмережах за змоги, зідзвонюємося. Я допомагаю Каті шопитися дистанційно – вибирати сукні і колір стін, коли вона затіяла вдома ремонт. Вона – невиправна й оптимістка, і я такий самий", – сміється Сергій.

Для Сергія Мартинюка його Катерина стала дзеркалом власних трансформацій. Пройшовши через досвід минулих шлюбів, виклики служби та батьківство під час війни, артист відчуває, що став надійнішою версією себе. Саме Катерина – та людина, яка бачила артиста у найрізноманітніших станах, від повного "не ок" до моментів тріумфу. Сергій переконаний: лише найближча людина, яка бачила його слабким, здатна по-справжньому оцінити його теперішню міцність.

"Сьогодні я став людиною, на яку можна покластися. І попри будь-які ситуації, Катя це розуміє. Навряд би вона так відчувала мене зараз, якби не знала, яким я був раніше", – ділиться Колос.

Сингл "Люблю коли" відкриває новий етап для гурту, але Сергій застерігає: не весь майбутній матеріал буде таким світлим. У нових піснях знайдеться місце і для соціальної риторики, і для рефлексій про чоловічу зрілість.

"Фіолет" – "Розбіжності": дивіться відео онлайн

Паралельно з музикою Колос готує до друку новий роман про любов та прийняття на фоні історії України останніх 15 років.

"Всі романи так чи інакше автобіографічні. Чи багато там мене? Достатньо, аби казати, що всі персонажі та історії не мають жодного стосунку до реальності", – каже Сергій про свій майбутній роман.



Сергій Мартинюк з авторськими книгами / Фото пресслужби артиста

Замість підсумків Сергій та Катерина залишили важливий меседж для всіх пар: не боятися труднощів, адже саме в них гартується справжнє "МИ".

"Це щоденна робота над прийняттям і увагою до того, хто поруч. Іноді вона виснажує, але саме цей шлях дозволяє зрозуміти: незалежно від того, як складеться майбутнє, цей досвід робить нас кращими. Це інвестиція у власну мудрість, яка залишається з тобою назавжди", – каже подружжя.