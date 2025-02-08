FIЇNKA й гуцульські мотиви: що відомо про співачку, якій українці подарували квиток на Нацвідбір

FIЇNKA – українська співачка, акторка, блогерка та авторка ютуб-каналу. Два роки тому артистка вже виступала на сцені Нацвідбору, однак призове місце їй так і не дісталось.

Цього року українська публіка голосувала у Дії за 10-го учасника Нацвідбору. Більшість голосів аудиторія віддала саме FIЇNKA, яка вже зовсім скоро боротиметься за квиток на Євробачення. Що відомо про артистку та який сенс закладено у її трек "Культура", читайте на Show24.

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FIЇNKA: співачка, акторка та авторка

Справжнє ім'я виконавиці – Ірина Вихованець. Родом з Івано-Франківської області, що має неабиякий вплив на її творчість. Хто є шанувальником співачки, точно знає, що музика та співи FIЇNKA насичені гуцульськими мотивами.

Однак кар'єрою співачки діяльність знаменитості не обмежилась. Вона вчилась у театральному. До слова, там і познайомилась зі своїм чоловіком, який також є актором. На ютубі веде канал "Ліжник TV", де розповідає про життя гуцулів.

2019 рік став для FIЇNKA початком співочої кар'єри. Вона випустила пісню та кліп "Груба", де продемонструвала сільське життя в Карпатах.

FIЇNKA – "Груба": дивіться відео онлайн

Цікаво, що слово фіїнка – гуцульською означає похресниця. Співачка зізнавалась, що так називає її хрещений батько, тому для сценічного псевдоніму вона обрала саме це слово.

Нацвідбір-2023

У 2023 році артистка пройшла до фіналу Нацвідбору з піснею "Довбуш". Однак її виступ не став переможним, адже співачка посіла 4 сходинку у загальному рейтингу.

FIЇNKA – "Довбуш": дивіться відео онлайн

Наступні два роки FIЇNKA гастролювала та випускала нові треки.

Нацвідбір-2025 та трек, який може зазвучати на сцені Євробачення

Ми уже згадували, що квиток на цьогорічний Національний відбір на Євробачення подарувала артистці публіка. FIЇNKA презентувала трек "Культура", який став дуже вірусним у мережі.

До слова, пісні Національного відбору на Євробачення представили вже всі учасники. Ввечері 8 лютого глядачі голосуватимуть за свого фаворита.

FIЇNKA – "Культура": слухайте пісню онлайн

Все питаласи себе – єк так вийшло, шо гуцули зуміли зберегти крізь роки свій колорит, свою самобутність? Бо же ми тоже тут були й під впливом і під окупацією. Люди обʼєднувались і в радости, і в горі. Свій до свого по своє! Заради збереження найціннішого – культури. Се робит з нас людей, се робит з нас Націю,

– розповідала артистка про значення своєї пісні.

Також FIЇNKA не забула розповісти й про меседж, який планує донести зі сцени Євробачення, якщо таки виграє на Нацвідборі.

Хочу нагадати їм про те, що потрібно єднатися, триматися свого. В мене є важливе гасло: "Свій до свого по своє". Ці слова свого часу були гаслом українських націоналістів. І зараз це гасло про те, щоб українські бізнеси та люди єдналися для створення свого, для збереження традицій та культури,

– висловилась зірка.

За останніми прогнозами букмекерів, FIЇNKA з піснею "Культура" займає третє місце у рейтингу, а коефіцієнт становить 8,50. У фіналі Нацвідбору співачка виступить під сьомим номером.