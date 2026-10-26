FIЇNKA схудла на 12 кілограмів за місяць і зізналася, скільки важить зараз

Українська співачка FIЇNKA здивувала розповіддю про зміни у своїй зовнішності. Артистка зізналася, що за короткий час їй вдалося скинути 12 кілограмів. Утім, згодом виконавиця вирішила, що хоче важити трохи більше.

В інтерв'ю Славі Дьоміну FIЇNKA, справжнє ім'я якої Ірина Вихованець, поділилася власним досвідом схуднення. Приблизно рік тому співачка помітила, що набрала зайву, на її думку, вагу, тому вирішила змінити харчування та почала відвідувати спортзал.

Артистка зізналася, що раніше ніколи цілеспрямовано не худнула. Однак цього разу настільки захопилася процесом, що лише за місяць позбулася 12 кілограмів.

Вперше в житті худнула. За місяць часу я так ввалила,

– пригадала FIЇNKA.

FIЇNKA схудла на 12 кілограмів / фото fiinka_official

Виконавиця залишилася задоволеною результатом, проте регулярні тренування не стали частиною її повсякденного життя. За словами співачки, через насичений графік їй складно знаходити час на спорт, та й особливої любові до фізичних навантажень вона не має.

Спорт у мене закінчився, тільки почавшись. У мене немає часу на спорт,

– зізналася артистка.

FIЇNKA схудла / фото fiinka_official

Попри те, що FIЇNKA перестала відвідувати спортзал, їй вдалося зберегти результат. Як розповіла співачка, протягом останнього року її вага залишається стабільною.

Також виконавиця не стала приховувати, скільки важить зараз.

Зараз важу 60 кілограмів,

– поділилася Ірина.

Виявилося, що певний час артистка важила ще менше – близько 56 кілограмів. Однак тоді їй не надто подобалося, як змінилася її фігура. Зокрема, співачка помітила, що через схуднення зменшилися груди. Тож вона вирішила трохи набрати вагу.

Наразі FIЇNKA задоволена своїми 60 кілограмами й намагається підтримувати саме таку вагу.

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