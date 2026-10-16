В інтерв'ю Славі Дьоміну виконавиця пояснила, що почала застосовувати препарати не лише через бажання змінити фігуру. За її словами, у неї виявили інсулінорезистентність і переддіабетний стан.

Нітіч розповіла, що використовувала "Мунджаро" пів року, а приблизно за три місяці до інтерв'ю припинила ін'єкції. Найважчим вона назвала останній місяць застосування препарату. Вага знизилася до 61 кілограма, проте задоволення від зовнішності не компенсувало поганого самопочуття.

Коли я була у вазі 61 кілограм, я була дуже худа, красива, але не щаслива. Я прокидалась і не хотіла жити, бо тіло болить, тебе нічого не радує. Останнім було, коли я їхала додому в авто, а в голові з’явилась думка, що моє тіло помирає,

– пригадала співачка.

Злякавшись свого стану, Міла зателефонувала лікарю. Далі були аналізи та обстеження. За словами артистки, медики порадили їй припинити застосування препарату.

Міла Нітіч / скриншот з відео

Однак і після відмови від ін'єкцій самопочуття не одразу покращилося. Нітіч розповіла про проблеми з травленням, зокрема із засвоєнням білка.

Після відміни препарату у мене були проблеми з органами, але найбільше вдарило по шлунково-кишковому тракту,

– поділилася виконавиця.

Відновлення, за її словами, тривало близько трьох місяців. Тепер співачка поступово повертається до тренувань. Частину втраченої ваги вона набрала знову, але нині більше переймається самопочуттям, ніж цифрою на вагах.

До речі, переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь вразила своїм виглядом після пологів. За п'ять місяців після народження доньки дівчина позбулася майже третини своєї ваги завдяки комплексному підходу до здоров'я та контролю харчування.



