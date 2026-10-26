FIINKA похудела на 12 килограммов в месяц и призналась, сколько весит сейчас

В интервью Славе Демину FIЇNKA, настоящее имя которой Ирина Выхованец, поделилась собственным опытом похудения. Примерно год назад певица заметила, что набрала лишний, по ее мнению, вес, поэтому решила изменить рацион и начала посещать спортзал.

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Артистка призналась, что раньше никогда целенаправленно не худела. Однако на этот раз она настолько увлеклась процессом, что всего за месяц сбросила 12 килограммов.

Впервые в жизни худела. За месяц я так похудела– вспомнила FIЇNKA.

FIЇNKA похудела на 12 килограммов / фото fiinka_official

Исполнительница осталась довольна результатом, однако регулярные тренировки не стали частью ее повседневной жизни. По словам певицы, из-за насыщенного графика ей сложно найти время на спорт, да и особой любви к физическим нагрузкам у нее нет.

Спорт у меня закончился, едва начавшись. У меня нет времени на спорт– призналась артистка.

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FIЇNKA похудела / фото fiinka_official

Несмотря на то, что FIЇNKA перестала посещать спортзал, ей удалось сохранить результат. Как рассказала певица, в течение последнего года ее вес остается стабильным.

Также певица не стала скрывать, сколько весит сейчас.

Сейчас я вешу 60 килограммов– поделилась Ирина.

Оказалось, что некоторое время артистка весила еще меньше – около 56 килограммов. Однако тогда ей не очень понравилось, как изменилась ее фигура. В частности, певица заметила, что из-за похудения уменьшилась грудь. Поэтому она решила немного набрать вес.

Сейчас FIЇNKA довольна своими 60 килограммами и старается поддерживать такой вес.

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