"Ви мене нагло дурили": FIЇNKA звинуватила команду Степана Гіги у брехні через відомий хіт

FIЇNKA розповіла, що представники Степана Гіги дозволили їй випустити кавер на "Вівтар", але заборонили співати його на сольних концертах. За словами артистки, їй також повідомили про суд із Нікітою Кісельовим через цю композицію. Однак співак заперечив інформацію про судові провадження, після чого FIЇNKA публічно звернулася до менеджменту Гіги.

Про домовленості щодо пісні виконавиця розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну. За словами FIЇNKA, на вечорі пам'яті Степана Гіги одразу кілька артистів виконали "Вівтар". Згодом її версія та кавер Нікіти Кісельова набули популярності в мережі.

Співачка запропонувала родині Гіги офіційно випустити свою версію та розділити роялті. Як стверджує артистка, менеджмент погодив цифровий реліз, проте поставив умову – не виконувати композицію на сольних концертах.

Свою заборону команда пояснила тим, що Нікіта Кісельов нібито вже отримав судовий позов за використання "Вівтаря". FIЇNKA чесно дотримувалася домовленостей і навіть відмовляла фанатам, які благали заспівати улюблений хіт наживо.

Виняток артистка зробила лише раз під час великого свята в Івано-Франківську. Одразу після цього її менеджерці прилетіли жорсткі претензії від представників Гіги.

Ситуація набула несподіваного повороту, коли Нікіта Кісельов офіційно спростував чутки про будь-які суди. Співак наголосив, що всі документи з правовласником підписані, а реліз відбувся абсолютно легально.

За наявною інформацією, жодних судових проваджень щодо мене не відкрито. З повагою ставлюся до творчої спадщини Степана Гіги та його родини й прошу не поширювати неперевірену інформацію,

– заявив Кісельов.

Нікіта Кісельов / скриншот з тредсу

Після такої заяви FIЇNKA не стримала емоцій у Threads. Вона підкреслила, що до Нікіти не має жодних питань, а от дії команди Гіги її відверто шокували.

Ви свідомо ввели мене в оману з надією, шо дана інфа не вийде в публічність. Вийшла. Най несеться. Я почуваюся обманутою, бо я дійсно щиро виконувала свою обіцянку,

– обурилася артистка.

FIЇNKA / скриншот з тредсу

У мережі фанати масово стали на захист співачки. Користувачі зазначають, що популярність треку серед молоді лише підтримує пам'ять про Степана Гігу, тому родині варто було б вийти на зв'язок і пояснити цей дивний вчинок.

FIINKA – ВІВТАР – слухати пісню онлайн:



Нікіта Кісельов – ВІВТАР – дивитися кліп онлайн:

Окрім гучних розбірок у шоубізнесі, нещодавно FIЇNKA привернула увагу кардинальними змінами у зовнішності. Лише за місяць зірка схудла на 12 кілограмів, проте згодом вирішила трохи набрати вагу заради комфортних форм.