"Вы меня нагло обманывали": FIЇNKA обвинила команду Степана Гиги в обмане из-за известного хита

Об договоренностях относительно песни исполнительница рассказала в интервью Славе Демину. По словам FIЇNKA, на вечере памяти Степана Гиги сразу несколько артистов исполнили "Алтарь". Впоследствии ее версия и кавер Никиты Киселева приобрели популярность в сети.

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Певица предложила семье Гиги официально выпустить свою версию и разделить роялти. Как утверждает артистка, менеджмент одобрил цифровой релиз, однако поставил условие – не исполнять композицию на сольных концертах.

Свой запрет команда объяснила тем, что Никита Киселев якобы уже получил судебный иск за использование "Алтаря". FIЇNKA честно соблюдала договоренности и даже отказывала фанатам, которые умоляли спеть любимый хит вживую.

Исключение артистка сделала лишь однажды во время большого праздника в Ивано-Франковске. Сразу после этого ее менеджеру поступили жесткие претензии от представителей Гиги.

Ситуация приняла неожиданный оборот, когда Никита Киселев официально опроверг слухи о каких-либо судебных разбирательствах. Певец подчеркнул, что все документы с правообладателем подписаны, а релиз состоялся абсолютно легально.

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По имеющейся информации, никаких судебных разбирательств в мой адрес не возбуждено. С уважением отношусь к творческому наследию Степана Гиги и его семьи и прошу не распространять непроверенную информацию– заявил Киселев.

Никита Киселев / скриншот из Threads

После такого заявления FIЇNKA не сдержала эмоций в Threads. Она подчеркнула, что к Никите никаких претензий нет, а вот действия команды Гиги ее откровенно шокировали.

Вы сознательно ввели меня в заблуждение в надежде, что эта информация не станет достоянием общественности. Стала. Пусть разносится. Я чувствую себя обманутой, потому что я действительно искренне выполняла свое обещание– возмутилась артистка.

FIЇNKA / скриншот из Threads

В сети фанаты массово встали на защиту певицы. Пользователи отмечают, что популярность трека среди молодежи только поддерживает память о Степане Гиге, поэтому семье стоило бы выйти на связь и объяснить этот странный поступок.

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FIINKA – ВИВТАР – слушать песню онлайн:



Никита Киселев – ВИВТАР – смотреть клип онлайн:

Помимо громких скандалов в шоу-бизнесе, недавно FIINKA привлекла внимание кардинальными изменениями во внешности. Всего за месяц звезда похудела на 12 килограммов, однако впоследствии решила немного набрать вес ради более комфортных форм.