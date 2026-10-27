"Ви мене нагло дурили": FIЇNKA звинуватила команду Степана Гіги у брехні через відомий хіт

Про домовленості щодо пісні виконавиця розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну. За словами FIЇNKA, на вечорі пам'яті Степана Гіги одразу кілька артистів виконали "Вівтар". Згодом її версія та кавер Нікіти Кісельова набули популярності в мережі.

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Співачка запропонувала родині Гіги офіційно випустити свою версію та розділити роялті. Як стверджує артистка, менеджмент погодив цифровий реліз, проте поставив умову – не виконувати композицію на сольних концертах.

Свою заборону команда пояснила тим, що Нікіта Кісельов нібито вже отримав судовий позов за використання "Вівтаря". FIЇNKA чесно дотримувалася домовленостей і навіть відмовляла фанатам, які благали заспівати улюблений хіт наживо.

Виняток артистка зробила лише раз під час великого свята в Івано-Франківську. Одразу після цього її менеджерці прилетіли жорсткі претензії від представників Гіги.

Ситуація набула несподіваного повороту, коли Нікіта Кісельов офіційно спростував чутки про будь-які суди. Співак наголосив, що всі документи з правовласником підписані, а реліз відбувся абсолютно легально.

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За наявною інформацією, жодних судових проваджень щодо мене не відкрито. З повагою ставлюся до творчої спадщини Степана Гіги та його родини й прошу не поширювати неперевірену інформацію– заявив Кісельов.

Нікіта Кісельов / скриншот з тредсу

Після такої заяви FIЇNKA не стримала емоцій у Threads. Вона підкреслила, що до Нікіти не має жодних питань, а от дії команди Гіги її відверто шокували.

Ви свідомо ввели мене в оману з надією, шо дана інфа не вийде в публічність. Вийшла. Най несеться. Я почуваюся обманутою, бо я дійсно щиро виконувала свою обіцянку– обурилася артистка.

FIЇNKA / скриншот з тредсу

У мережі фанати масово стали на захист співачки. Користувачі зазначають, що популярність треку серед молоді лише підтримує пам'ять про Степана Гігу, тому родині варто було б вийти на зв'язок і пояснити цей дивний вчинок.

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FIINKA – ВІВТАР – слухати пісню онлайн:



Нікіта Кісельов – ВІВТАР – дивитися кліп онлайн:

Окрім гучних розбірок у шоубізнесі, нещодавно FIЇNKA привернула увагу кардинальними змінами у зовнішності. Лише за місяць зірка схудла на 12 кілограмів, проте згодом вирішила трохи набрати вагу заради комфортних форм.