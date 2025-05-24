У Фредді Мерк'юрі була позашлюбна донька: ЗМІ розкрили деталі

Нова біографія соліста культового гурту Queen Фредді Мерк'юрі сколихнула мережу. У ній йдеться, нібито у музиканта була позашлюбна донька, яку він приховував. Раніше вважалося, що у нього не було дітей.

Британська авторка Леслі-Енн Джонс представила нову біографію музиканта – "Love, Freddie". Деталі з книжки повідомили у The Daily Mail, передає Show 24.

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Згідно з цією біографією, у Фредді Мерк'юрі була таємна донька. Він підтримував з нею стосунки до останніх років життя. За словами авторки, дитина народилась внаслідок випадкового роману співака з дружиною близького друга у 1976 році.

Подейкують, що музикант регулярно відвідував свою доньку. Він передав їй 17 томів особистих щоденників, які вона тримала у таємниці.

У нас були дуже близькі й люблячі стосунки з моменту мого народження і протягом останніх 15 років його життя. Він обожнював мене і був відданий мені. Обставини мого народження можуть здатися, за мірками більшості людей, незвичайними й навіть обурливими. Це не повинно дивувати. Це ніколи не применшувало його зобов'язання любити мене і піклуватися про мене. Він плекав мене, як найдорожчий скарб,

– висловилась нібито донька Мерк'юрі.

Відомо лише, що зараз жінці "Б" 48 років, вона працює у медичній сфері в Європі. У біографії вкладений рукописний лист доньки Фредді Мерк'юрі, де вона підтверджує, що музикант був її батьком.

Вважається, що лише найближче оточення знає про її існування.

Ще в одному листі "Б" пояснила, чому лише через 30 років поділилась його щоденниками. Жінка вважає, що після десятиліть брехні й спекуляцій, "настав час Фредді висловитися". Також вона додала, що сама прийняла рішення розкрити свою особистість.

Авторка біографії зізналась, що спершу мала сумніви щодо "Б". Але після трьох років співпраці вона впевнена, що все це неможливо вигадати чи підробити.

Що відомо про особисте життя Фредді Мерк'юрі