Британский автор Лесли-Энн Джонс представила новую биографию музыканта – "Love, Freddie". Детали из книги сообщили в The Daily Mail, передает Show 24.

К слову Невеста Джеффа Безоса поразила роскошным образом на благотворительном мероприятии в Каннах

Согласно этой биографии, у Фредди Меркьюри была тайная дочь. Он поддерживал с ней отношения до последних лет жизни. По словам автора, ребенок родился в результате случайного романа певца с женой близкого друга в 1976 году.

Поговаривают, что музыкант регулярно посещал свою дочь. Он передал ей 17 томов личных дневников, которые она держала в тайне.

У нас были очень близкие и любящие отношения с момента моего рождения и в течение последних 15 лет его жизни. Он обожал меня и был предан мне. Обстоятельства моего рождения могут показаться, по меркам большинства людей, необычными и даже возмутительными. Это не должно удивлять. Это никогда не умаляло его обязательства любить меня и заботиться обо мне. Он лелеял меня, как самое дорогое сокровище,

– высказалась якобы дочь Меркьюри.

Известно лишь, что сейчас женщине "Б" 48 лет, она работает в медицинской сфере в Европе. В биографии вложено рукописное письмо дочери Фредди Меркьюри, где она подтверждает, что музыкант был ее отцом.

Считается, что только ближайшее окружение знает о ее существовании.

Еще в одном письме "Б" объяснила, почему только через 30 лет поделилась его дневниками. Женщина считает, что после десятилетий лжи и спекуляций, "пришло время Фредди высказаться". Также она добавила, что сама приняла решение раскрыть свою личность.

Автор биографии призналась, что сначала сомневалась насчет "Б". Но после трех лет сотрудничества она уверена, что все это невозможно выдумать или подделать.

Что известно о личной жизни Фредди Меркьюри