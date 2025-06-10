Помер письменник Фредерік Форсайт – автор відомого роману "День шакала"

Помер британський письменник Фредерік Форсайт, відомий романом-трилером "День шакала". Йому було 86 років.

Форсайт видав понад 25 книг, зокрема "Одеський файл" та "Пси війни", і продав 75 мільйонів книг по всьому світу. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.

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Трилери Фредді, які досі читають мільйони людей по всьому світу, визначають жанр і досі є еталоном, до якого прагнуть сучасні письменники. Він залишає після себе неперевершену спадщину, яка продовжуватиме захоплювати та розважати протягом багатьох років,

– сказав його видавець Білл Скотт-Керр.

Що відомо про Фредеріка Форсайта

Фредерік Форсайт народився 25 серпня 1938 року в графстві Кент. У 18-річному віці долучився до лав Королівських ВПС, а потім став воєнним кореспондентом BBC та Reuters. У 2015 році письменник зізнався, що понад 20 років працював на британську розвідувальну службу MI6.

Багато сюжетів Форсайта базувалися на його реальному життєвому досвіді. Свій перший роман "День шакала", який вийшов 1971 році, він написав, бувши безробітним.

Я був збіднілий, у боргах, без квартири, без машини, без нічого, і я просто думав: "Як мені вибратися з цієї ями?" І я придумав, мабуть, найкумедніше рішення – написати роман,

– казав Фредерік Форсайт.

Фредерік Форсайт / Фото Getty Images

Події роману "День шакала" розгортаються у 1963 році. Це історія про англійця, якого найняли вбити тодішнього президента Франції Шарля де Голля. Книгу екранізували у 1973 році, а минулого року вийшов серіал.

Згодом Фредерік Форсайт написав роман "Одеський файл", який у 1974 році екранізували. Разом з колегою Тоні Кентом він написав продовження "Помста Одеси", яке вийде у серпні цього року.

Також Форсайт є автором роману-трилера "Четвертий протокол", за яким зняли фільм. Головні ролі виконали Майкл Кейн та Пірс Броснан. У 1997 році Фредерік отримав Орден Британської імперії за заслуги в літературі.

Письменник був двічі одружений. Перша дружина – Керол Каннінгем, яка народила двох синів, а другу звали Сенді Моллой – вона померла в жовтні минулого року.

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