З огляду на смерть автора одного з шедеврів 20 століття в Молдові оголосять національну жалобу, як повідомила лідерка країни Мая Саду. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку президентки Молдови.

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Молдова стала кращою і багатшою завдяки йому. Ми прощаємося з болем, але й з глибокою вдячністю. Щоб вшанувати великого Євгена Догу, день його похорону буде оголошено днем національної жалоби. Щирі співчуття родині та всьому народові, який його любив і завжди носитиме в серці,

– зазначила Мая Саду.

Рідні композитора вже підтвердили трагічну звістку. Як виявилося, Євген Дога помер 3 червня о 13:20. Причину його смерті вони поки не розголошують. Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що понад 20 років композитор страждав від тяжкої хвороби.

Що відомо про Євгена Догу