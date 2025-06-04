Письменник не стало в Парижі. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Paris Match.

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Що відомо про Філіпа Лабро

Філіп Лабро народився 27 серпня 1936 року в місті Монтобан (Франція) у сім'ї Жана-Франсуа та Анрієтти Лабро. Вони отримали звання Праведників народів світу за те, що переховували єврейських дітей у своєму будинку під час Другої світової війни.

Лабро швидко захопився письменництвом. У 15 років став головним редактором журналу "Journal des jeunes", перемігши у конкурсі, який спонсорувала газета "Le Figaro". У 18 років отримав стипендію та відправився до Університету Вашингтона та Лі, що в штаті Вірджинія.

Письменник закохався в американську культуру. Згодом Філіп повернувся до Франції та працював журналістом Europe 1, Marie-France та France-Soir. У 1960 році написав свій перший роман.

Лабро був кореспондентом France-Soir у Сполучених Штатах Америки, висвітлював вбивство Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року, а пізніше написав про це кілька книг. Чоловік вів телевізійні програми, був головним редактором RTL, колумністом Journal du dimanche та Paris Match, у 2005 році запустив канал Direct 8.

Філіп Лабро зняв сім фільмів, зокрема "Sans mobile apparent" з Жан-Луї Трентиньяном, "L'Héritier" та "L'Alpagueur" з Жан-Полем Бельмондо, "Rive droite, rive gauche" з Жераром Депардьє та Наталі Бай.

У Лабро залишилась дружина, сценаристка Франсуазою Кулон, та четверо дітей.

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