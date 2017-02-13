"Хочу стати мером Києва": інтерв'ю з мільйонером Гаріком Корогодським про плани та OnlyFans

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Гарік Корогодський мріє стати міським головою Києва. Вважає, що нинішній мер Віталій Кличко перебуває не на своєму місці. Сам Корогодський впевнений: якби він був мером – скасував би усі наради та дрес-код в міській раді. І це був би лише початок змін.

В ексклюзивному інтерв'ю на 24 Каналі український бізнесмен та шоумен Гарік Корогодський розповів про свої плани на майбутнє. Також він говорив про роботу з журналом Playboy, реєстрацію на OnlyFans та інше – читайте усе далі.

Момент, який змінив стиль Корогодського

Ви розповідали, що з 7 класу і до 39 років носили звичайний одяг. Потім трапилось щось у вашому житті й ви почали одягатися епатажно. Що саме стало поштовхом? Можливо, це була людина чи якась ситуація?

Є конкретна дата. Мені було близько 39 років. У Мілані я зустрів жінку, яка сказала, що хоче купити Versace для свого чоловіка. Потім вона додала, що той одяг на мені виглядає так добре, що не хоче його забирати. Виявилося, що вона просто допомагає продавати, у неї була така легенда. Після цієї зустрічі я почав переодягатися у все кольорове та яскраве.

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Чи допомогло це у набутті популярності? Чи ви свідомо вирішили одягатися так яскраво, думаючи, що це допоможе у бізнесі?

Спочатку у бізнесі це не допомагало. Навпаки, я зустрів спротив. Не всі були готові до того, що я так виглядаю. Але "бабло" перемогло зло.

Чому не були готові?

Всі звикли, що комерсанти повинні носити сірі костюми з краваткою, дорогі годинники і мати статусні машини. Водночас у мене була "рванина".

Інтерв'ю з Гаріком Корогодським на 24 Каналі: дивіться відео

Про роботу з журналом Playboy

Ви писали, що любите новий досвід, щось неочікуване, коли почувши ідею, у тебе виривається "та ладно, бл*". Саме таким для вас став Playboy. Яким був цей досвід?

У мене з Playboy довга історія, у мене з ним стосунки. Я почав брати його на прокат ще в 6 класі. Година коштувала 10 копійок, а на день – 30 копійок. Для мене він був як "ікона".

Я люблю головного редактора та всю команду Playboy. Вони відповіли мені взаємністю: запропонували стати гостьовим редактором.

Придбала Playboy з вашою участю. Тут дуже симпатичні дівчата. Олександра Кусюмова на обкладинці. А ви пам'ятаєте, хто був на обкладинці того випуску?

Ні, не пам'ятаю.

У журналі є ваш цитатник, ви описали багато історій. Наприклад, ви розповідали, що вас запросили провести майстер-клас з кунілінгусу на вечірці Latexfauna, але запрошення скасували. Чому?

Я позиціоную себе як кунімен, а вони зняли кліп з кунілінгусом. Спочатку запросили мене провести майстер-клас, а потім скасували, ймовірно, злякалися, але взагалі я не знаю чому. Вони не справжні кунімени, як виявилося.

Ви маєте агенцію дорослих моделей "Життєлюб". Це і жінки, і чоловіки старше 50 років. У журналі зазначено, що існує стереотип: після 40 років не можна вдягнути маску зайчика, секс часто відходить на другий план, життя наповнюється дорослими проблемами, а виснаження настає не від сексуальних пригод. Виходить, що ця агенція створена для того, щоб розвіяти цей стереотип і показати, що в будь-якому віці можна бути сексуальним і привабливим?

У нас є такі "сіксі-чіки" – дівчата віком 80+, і вони чудові.

Ви проводите кастинги для цього чи моделі самі звертаються?

У нас справжня модельна агенція. У кожної моделі є портфоліо, і бренди можуть замовити їх на зйомки. Так вони заробляють гроші і створюється красивий продукт.

Також я бачила, що частина примірників відправляється військовим.

Значна частина накладу йде військовим. Це благодійність Playboy.

Тобто це відправляється протягом повномасштабного вторгнення?

Приблизно 30 – 40% накладу йде військовим.

Корогодський розповів про власний бізнес / Фото 24 Каналу

Чому зареєструвався на OnlyFans

Я бачила у вашому інстаграмі, що ви зареєструвалися на OnlyFans. Там можна оформити підписку за 5 доларів. Чи є вже підписники?

Є один підписник, поки що єдиний. Моя донька зареєструвалася і вже накреативила 40 доларів. Можна ставити будь-яку суму як винагороду за підписку й охочі підписуватимуться.

Чому ви вирішили створити акаунт на OnlyFans? Це, напевно, не для заробітку?

6 лютого має відбутися панельна дискусія "Української правди" з депутатами, керівниками фракцій та моделями на тему легалізації OnlyFans. Оскільки вони сплачують великі податки в бюджет України. Панель буду модерувати я, тож зареєструвався, щоб бути в темі.

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У журналі мовиться не тільки про інтимні теми, а й книги та політичні амбіції. Ви згадували п'єсу "Двоє оголених чоловіків", яку запропонували Вертинському. Як це було?

Коли я запропонував Олексію Вертинському цю п'єсу, він не просто сказав, що у нього є донька та онука. Це було на кшталт "Гарік, та я Народний артист України, мені 66 років". Однак він погодився з радістю і грає чудово. Зараз готуємо гастролі Європою з цією виставою.

Як вдалося його вмовити?

Олексія не потрібно було вмовляти, він просто помахав руками, а потім погодився.

А чому ви самі не граєте в цій п'єсі? Чи граєте зараз на сцені?

Я один раз підміняв роль повії, але професійні актори роблять це краще. Я вважаю, що з моєю майстерністю не варто тягатися з ними.

Жарти та стендапи

Знаю, що ви пробували себе у стендапі.

Так, я готую стендап, у мене будуть сольні виступи. Але стендап – це зовсім інше, це не акторство в чистому вигляді. Змагатися з народними акторами я не можу, а бути гіршим за когось я не готовий.

Ви самі пишете жарти?

Так, я завжди пишу все сам.

Можете пожартувати, пригадавши що-небудь з того, що ви готуєте?

Окремо жарт не пролунає. Якщо ви вирвете жарт з контексту, він не буде смішним. Треба бути готовим до того, щоб сміятися.

Наприклад, недавно "ремонтував" руку в Німеччині, робив операцію. Там медсестра котила синій балон з надписом "газ". Я питаю Ларису, яка мене супроводжує: "А вона завжди котить цей балон, чи це на честь мого приїзду?". Вона каже: "Не знаю, а що таке?".

Я кажу: "Якщо німецька жінка котить балон на честь приїзду єврея з газом – це дурна прикмета". Вона спочатку не зрозуміла, але потім розсміялась.

Я потім додав: "А можна попросити, щоб перед операцією вона, як у мексиканському фільмі про грибну людину, спробувала газ?". Вона повела плечима. Наступного дня я запитав, чи попросила. Сказала: "Так, вона спробує". Я ж пожартував, а вона попросила.

Чому очолив федерацію хобіхорсингу

Тепер щодо хобіхорсингу. Ви стали першим президентом федерації цього виду спорту. У журналі Playboy пишуть, що Україна у 2024 році вперше була представлена на міжнародних змаганнях з хобіхорсингу. В інтернеті до нього ставляться жартома, а як виникла така ідея?

Це справжній спорт. Якщо комусь здається, що можна просто взяти палку поміж ніг і ходити з нею – це не так. Вони долають бар'єри заввишки до півтора метра, це складна техніка виїздки. Колись ми всі скакали на конячках у дворі, а тепер це спорт. Але деякі хлопці пишуть такі коментарі...

Які саме?

Наприклад: "Їй палку між ніг встромити", "Їй чоловіка міцного, міцного х*я".

А ви пробували стрибати?

Ні, не пробував. Приходьте на наші тренування, вони безкоштовні для всіх.

А як взагалі відбуваються ці змагання? Скільки учасників?

Ми запрошуємо всіх. Змагання проходять в DreamTown. Ми робимо все для того, щоб хобіхорсинг розвивався, і він розвивається. Будемо змагатися за те, щоб його визнали Олімпійським видом спорту.

Як ініціатива, це дуже круто.

Ми з моєю вчителькою української мови вивели такого нашого "корейського товариша", якого звуть "чом би й ні".

Корогодський сказав, чому очолив федерацію хобіхорсингу / Фото 24 Каналу

Улюблене слово Корогодського

А у вас є улюблене слово в українській мові? Можливо, ви згадаєте?

У мене є письменник, який займається словотвором.

І яке слово, може, пригадаєте?

У мене є своє слово – "внихуявлення".

Моя вчителька каже, що росіяни такі-такі-такі, бо в них уявлення... Я кажу: "О, внихуявлення! Яке чудове дієслово! Я буду всіх внихуявлювати".

На одному з інтерв'ю запитали, хто ви сьогодні. Ви відповіли, що, найімовірніше, письменник. Чи змінилася ваша думка? Ви зараз письменник чи насамперед бізнесмен?

Я точно не письменник сьогодні. Є такий термін – "неписючість". Почув від своєї редакторки Маші Храпачової. Так от, книга сьогодні не пишеться, а стендап – чудово, залюбки, "летить" просто. Тому сьогодні я не можу поставити письменника на перше місце.

"Червона книга"

У виданні Playboy вказано, що вашу "Червону книгу" мали продавати роми на світлофорах, ви домовилися з бароном, але почалася велика війна, продаж перенесли на період після перемоги. Ви дійсно домовлялися з циганським бароном?

Так, я дійсно домовлявся з циганським бароном, що цигани будуть продавати на перехрестях мої книжки. Це був план на продаж.

А у вас був знайомий барон чи ви його знайшли?

Я знайшов, познайомився.

В якій кількості мали продавати?

Я надрукував 50 тисяч екземплярів "Червоної книги". Встиг продати за 2 місяці 15 – 16 тисяч. Почалася велика війна і призупинилися продажі російської версії. Потім я захотів надрукувати українську версію, я ж переклав книгу українською мовою. Почав шукати такий папір, а його немає, його не завозять. Це італійський папір, він пухкий та двошаровий.

Мені зателефонували з типографії та сказали: "Гарік, тут всі шукають ваш папір, може ви хочете продати?". Я запитав, який папір. Мені відповіли: "Ви ж нам зателефонували 25 лютого і сказали зупинити друк російської книги, і у вас залишилось (паперу – 24 Канал) на 14 тисяч українських". Така історія, а я не пам'ятав взагалі про це.

Перший мільйон, бізнес та активи

Ви у 32 роки заробили перший мільйон. Потім був список Forbes. Далі ви казали, що у 2021 році 2 активи були в нерухомості – це Dream і квартира на проспекті Відрадному. Чи збільшився зараз цей список активів?

Ні, є якісь "побічні" бізнеси, такі як театр, але їх бізнесами назвати не можна. Є "Життєлюб" – це бізнес як заняття, бо все потребує дотацій та грошей. Все планово збитково, а бізнесу в нерухомості немає.

Як війна змінила Dream і чи змінила взагалі? Що відбулося з початку повномасштабного вторгнення? Можливо, були певні нововведення, які саме?

Dream докорінно змінився. Перше, що ми зробили – ввели ручне керування. Не система керує, а все відбувається в ручному режимі. З погляду бізнесу – це неправильно. Однак з погляду бізнесу під час війни, я вважаю, що це єдине можливе рішення. У нас вони ухвалюються миттєво.

Ми підійшли індивідуально до кожного орендаря: надали знижки та підрахували, скільки він може платити. Ми не просто спонукали, а примушували західні бренди відкриватися під час війни.

Ми у квітні 2022 року відкрили ковзанку. Там понісся такий "шакалячий експрес" (колективна негативна реакція – 24 Канал), що "мама дорогенька". Тоді ж вимикали світло. В нас відбулось понад 50 нових відкриттів під час війни, це орендарі, яких в нас не було до війни.

Ви ще хочете, щоб Dream став першим інклюзивним торгово-розважальним центром України. Я бачила, що є у вас інклюзивна безбар'єрна кав'ярня "Нові ми" і також інклюзивний кінотеатр. Чи можете розповісти про кав'ярню?

Кав'ярня – це наші улюблені орендарі, умовно кажучи.

Там всі люди працюють на візочках. Ми їх дуже любимо і піклуємося про них. Приходьте до них пити каву.

У них завжди є, до речі, "підвішена" кава для військових. Відвідувачі сплачують за каву, а потім приходять військовослужбовці й п'ють її з радістю.

Ми дійсно станемо першим, – а якщо не першим, теж не біда, – інклюзивним торговельним центром. Ми все для цього робимо.

Але ж, по суті, можна сказати, що вже стали, тому що є й кав'ярня, й кінотеатр (інклюзивні).

Ні, мають бути облаштовані відповідні сходи, паркування, вбиральні. Ми все переробляємо. Це коштує грубі гроші, але ми все робимо. Ми будемо першим інклюзивним ТЦ, бо дуже багато приходить з фронту людей з вадами. Ми маємо для них робити все, що можемо.

У вас є в майбутньому такі грандіозні плани, які варто втілювати в реальність. Чи не змінилась у вас на цьому тлі думка щодо того, що ви хочете продати Dream?

Я хочу продати Dream. Я не хочу займатися бізнесом взагалі. Мені не дуже цікаво це.

Мрія – очолити столицю

А якщо Dream продасте, то куди будуть спрямовані гроші?

У мене є плани на життя. Ці плани потребують грошей і ці кошти я думаю витратити на те, що я хочу зробити.

А що хочете зробити?

Я хочу стати міським головою Києва, а це витрати. Це не заробіток, а витрати. Для мене це збитковий проєкт, як для Гаріка.

Кличко – гарна людина, але не на своєму місці. Не побудувати жодної станції метро за 10 років – це злочин.

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Процитую вас: "Коли я писав "мерську" програму, у мене було 3 документи на 3, 7 і 25 років. От коли я писав на 25, взагалі не переймався. Хто захейтить хлопа за обіцянки-цяцянки, якщо йому 90 років?". Що входить в ці плани?

В Києві потрібно змінювати геть все: починаючи від Дніпра, який занепадає, він отруйний, ставлення влади до містян і містян до влади – все потрібно змінювати.

А яке зараз ставлення влади до містян?

Немає діалогу, бачення, яким має бути Київ. У Києва профіцитний бюджет. Київ не витрачає ті гроші, які в нього є. Має бути бачення, що сьогодні доречно робити, а що недоречно. Не витрачати гроші, я вважаю, це злочин проти містян. Кличко – гарна людина. У мене добрі з ним стосунки, але він не на своєму місці.

Перші кроки, якщо стане мером Києва

Що першим зробите, коли станете міським головою?

Відмовлюся від ізраїльського громадянства. У мене українське та ізраїльське. Зараз ухвалюють закон у Верховній Раді (він пройшов, мені здається, перше читання) про подвійне громадянство, яке є у безлічі політиків.

От можете скрінити, записувати. Я відмовлюсь від ізраїльського. Щоб не казали, що мені є куди бігти.

А до вас ця думка прийшла лише зараз?

Я ж не говорю такі непродумані речі. Це не порив душі, це свідоме рішення.

Яким ви будете міським головою? Чи зміните свій епатажний образ і перейдете на офіційний? Тому що ми з вами говорили про те, що бізнесмени одягають смокінги.

Образ не зміню, я почну з кінця. В мене не буде дрес-коду в міській раді. В мене не буде нарад взагалі, бо це втрачений час. Просто треба кожного дня ухвалювати 200 – 300 рішень. Не підвішувати їх, не пускати по великому колу.

В мене була ідея, її трошечки перехопив зараз Трамп. Я її говорив десь в інтерв'ю, що буде Міністерство спрощення процедур.

В Києві є 200 – 300 недобудов, які стоять десятиліттями, питання не розв'язуються. Я зроблю це по кожному. Це не так складно. Це просто менеджмент.

Керувати містом – це просто менеджмент. Не вдаватися в політику, а просто керувати, робити те, що маєш робити.

У вас вже є команда?

В мене є команда. Найкращі мої піарники сьогодні – це команда Кличка. Вони все роблять для того, щоб я став міським головою.

А Кличко про це знає?

Зараз дізнається з цього інтерв'ю, бо не побудувати жодної станції метро за 10 років – це злочин, мають ще профіцитний бюджет. Ще багато речей не зробити – це злочин. 30-поверхівки, які стирчать в Києві в центрі – це злочин.

Ви б станцію метро побудували?

Я б станцію метро будував би. Я б метро і транспорт розвивав. Я б запросив спеціалістів наших, західних. Всі готові допомагати Києву.

Київ – вічне місто. Київ – батько. Ми маємо змінити парадигму, що Київ – це "не мать городов русских", а Київ – батько, він може приголубити, він може покарати.

Як змінився Київ за часи повномасштабної війни? Як він змінюється зараз?

Я не можу сформулювати, як він змінився. Це мені як сказати щось пафосне, це матиме фальшивий вигляд, а сказати щось буденне теж не хочеться. Я не хочу відповідати на це запитання.