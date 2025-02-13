Гарик Корогодский мечтает стать городским главой Киева. Считает, что нынешний мэр Виталий Кличко находится не на своем месте. Сам Корогодский уверен: если бы он был мэром – отменил бы все совещания и дресс-код в городском совете. И это было бы только начало изменений.

В эксклюзивном интервью на 24 Канале украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский рассказал о своих планах на будущее. Также он говорил о работе с журналом Playboy, регистрации на OnlyFans и другом – читайте все дальше.

Момент, который изменил стиль Корогодского

Вы рассказывали, что с 7 класса и до 39 лет носили обычную одежду. Затем случилось что-то в вашей жизни и вы начали одеваться эпатажно. Что именно стало толчком? Возможно, это был человек или какая-то ситуация?

Есть конкретная дата. Мне было около 39 лет. В Милане я встретил женщину, которая сказала, что хочет купить Versace для своего мужа. Потом она добавила, что та одежда на мне выглядит так хорошо, что не хочет ее забирать. Оказалось, что она просто помогает продавать, у нее была такая легенда. После этой встречи я начал переодеваться во все цветное и яркое.

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Помогло ли это в приобретении популярности? Или вы сознательно решили одеваться так ярко, думая, что это поможет в бизнесе?

Сначала в бизнесе это не помогало. Наоборот, я встретил сопротивление. Не все были готовы к тому, что я так выгляжу. Но "бабло" победило зло.

Почему не были готовы?

Все привыкли, что коммерсанты должны носить серые костюмы с галстуком, дорогие часы и иметь статусные машины. В то же время у меня была "рванина".

Интервью с Гариком Корогодским на 24 Канале: смотрите видео

О работе с журналом Playboy

Вы писали, что любите новый опыт, что-то неожиданное, когда услышав идею, у тебя вырывается "да ладно, бл*". Именно таким для вас стал Playboy. Каким был этот опыт?

У меня с Playboy долгая история, у меня с ним отношения. Я начал брать его на прокат еще в 6 классе. Час стоил 10 копеек, а на день – 30 копеек. Для меня он был как "икона".

Я люблю главного редактора и всю команду Playboy. Они ответили мне взаимностью: предложили стать гостевым редактором.

Приобрела Playboy с вашим участием. Здесь очень симпатичные девушки. Александра Кусюмова на обложке. А вы помните, кто был на обложке того выпуска?

Нет, не помню.

В журнале есть ваш цитатник, вы описали много историй. Например, вы рассказывали, что вас пригласили провести мастер-класс по кунилингусу на вечеринке Latexfauna, но приглашение отменили. Почему?

Я позиционирую себя как кунимен, а они сняли клип с кунилингусом. Сначала пригласили меня провести мастер-класс, а потом отменили, вероятно, испугались, но вообще я не знаю почему. Они не настоящие кунимены, как оказалось.

Вы имеете агентство взрослых моделей "Жизнелюб". Это и женщины, и мужчины старше 50 лет. В журнале указано, что существует стереотип: после 40 лет нельзя надеть маску зайчика, секс часто отходит на второй план, жизнь наполняется взрослыми проблемами, а истощение наступает не от сексуальных приключений. Получается, что это агентство создано для того, чтобы развеять этот стереотип и показать, что в любом возрасте можно быть сексуальным и привлекательным?

У нас есть такие "сикси-чики" – девушки возрастом 80+, и они великолепны.

Вы проводите кастинги для этого или модели сами обращаются?

У нас настоящее модельное агентство. У каждой модели есть портфолио, и бренды могут заказать их на съемки. Так они зарабатывают деньги и создается красивый продукт.

Также я видела, что часть экземпляров отправляется военным.

Значительная часть тиража идет военным. Это благотворительность Playboy.

То есть это отправляется в течение полномасштабного вторжения?

Примерно 30 – 40% тиража идет военным.

Корогодский рассказал о собственном бизнесе / Фото 24 Канала

Почему зарегистрировался на OnlyFans

Я видела в вашем инстаграме, что вы зарегистрировались на OnlyFans. Там можно оформить подписку за 5 долларов. Есть ли уже подписчики?

Есть один подписчик, пока что единственный. Моя дочь зарегистрировалась и уже накреативила 40 долларов. Можно ставить любую сумму в качестве вознаграждения за подписку и желающие будут подписываться.

Почему вы решили создать аккаунт на OnlyFans? Это, наверное, не для заработка?

6 февраля должна состояться панельная дискуссия "Украинской правды" с депутатами, руководителями фракций и моделями на тему легализации OnlyFans. Поскольку они платят большие налоги в бюджет Украины. Панель буду модерировать я, поэтому зарегистрировался, чтобы быть в теме.

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В журнале говорится не только об интимных темах, но и о книгах и политических амбициях. Вы упоминали пьесу "Двое обнаженных мужчин", которую предложили Вертинскому. Как это было?

Когда я предложил Алексею Вертинскому эту пьесу, он не просто сказал, что у него есть дочь и внучка. Это было вроде "Гарик, и я Народный артист Украины, мне 66 лет". Однако он согласился с радостью и играет прекрасно. Сейчас готовим гастроли по Европе с этим спектаклем.

Как удалось его уговорить?

Алексея не нужно было уговаривать, он просто помахал руками, а потом согласился.

А почему вы сами не играете в этой пьесе? Играете ли сейчас на сцене?

Я один раз подменял роль проститутки, но профессиональные актеры делают это лучше. Я считаю, что с моим мастерством не стоит тягаться с ними.

Шутки и стендапы

Знаю, что вы пробовали себя в стендапе.

Да, я готовлю стендап, у меня будут сольные выступления. Но стендап – это совсем другое, это не актерство в чистом виде. Соревноваться с народными актерами я не могу, а быть хуже кого-то я не готов.

Вы сами пишете шутки?

Да, я всегда пишу все сам.

Можете пошутить, припомнив что-нибудь из того, что вы готовите?

Отдельно шутка не прозвучит. Если вы вырвете шутку из контекста, она не будет смешной. Надо быть готовым к тому, чтобы смеяться.

Например, недавно "ремонтировал" руку в Германии, делал операцию. Там медсестра катила синий баллон с надписью "газ". Я спрашиваю Ларису, которая меня сопровождает: "А она всегда катит этот баллон или это в честь моего приезда?". Она говорит: "Не знаю, а что такое?".

Я говорю: "Если немецкая женщина катит баллон в честь приезда еврея с газом – это дурная примета". Она сначала не поняла, но потом рассмеялась.

Я потом добавил: "А можно попросить, чтобы перед операцией она, как в мексиканском фильме про грибного человека, попробовала газ?". Она повела плечами. На следующий день я спросил, попросила ли она. Она сказала: "Да, она попробует". Я же пошутил, а она попросила.

Почему возглавил федерацию хоббихорсинга

Теперь относительно хоббихорсинга. Вы стали первым президентом федерации этого вида спорта. В журнале Playboy пишут, что Украина в 2024 году впервые была представлена на международных соревнованиях по хоббихорсингу. В интернете к нему относятся в шутку, а как возникла такая идея?

Это настоящий спорт. Если кому-то кажется, что можно просто взять палку между ног и ходить с ней – это не так. Они преодолевают барьеры высотой до полутора метров, это сложная техника выездки. Когда-то мы все скакали на лошадках во дворе, а теперь это спорт. Но некоторые ребята пишут такие комментарии...

Какие именно?

Например: "Ей палку между ног воткнуть", "Ей мужа крепкого, крепкого х*я".

А вы пробовали прыгать?

Нет, не пробовал. Приходите на наши тренировки, они бесплатные для всех.

А как вообще происходят эти соревнования? Сколько участников?

Мы приглашаем всех. Соревнования проходят в DreamTown. Мы делаем все для того, чтобы хоббихорсинг развивался, и он развивается. Будем соревноваться за то, чтобы его признали Олимпийским видом спорта.

Как инициатива, это очень круто.

Мы с моей учительницей украинского языка вывели такого нашего "корейского товарища", которого зовут "чом бы и нет".

Корогодский сказал, почему возглавил федерацию хоббихорсинга / Фото 24 Канала

Любимое слово Корогодского

А у вас есть любимое слово в украинском языке? Возможно, вы вспомните?

У меня есть писатель, который занимается словообразованием.

И какое слово, может, вспомните?

У меня есть свое слово – "внихуявлення".

Моя учительница говорит, что россияне такие-такие-такие, потому что у них представление (українською – уявлення)... Я говорю: "О, внихуявлення! Какой замечательный глагол! Я буду всех внихуявливать".

На одном из интервью спросили, кто вы сегодня. Вы ответили, что, вероятнее всего, писатель. Изменилось ли ваше мнение? Вы сейчас писатель или прежде всего бизнесмен?

Я точно не писатель сегодня. Есть такой термин – "непишучесть". Услышал от своего редактора Маши Храпачевой. Так вот, книга сегодня не пишется, а стендап – замечательно, охотно, "летит" просто. Поэтому сегодня я не могу поставить писателя на первое место.

"Красная книга"

В издании Playboy указано, что вашу "Красную книгу" должны были продавать ромы на светофорах, вы договорились с бароном, но началась большая война, продажу перенесли на период после победы. Вы действительно договаривались с цыганским бароном?

Да, я действительно договаривался с цыганским бароном, что цыгане будут продавать на перекрестках мои книги. Это был план на продажу.

А у вас был знакомый барон или вы его нашли?

Я нашел, познакомился.

В каком количестве должны были продавать?

Я напечатал 50 тысяч экземпляров "Красной книги". Успел продать за 2 месяца 15 – 16 тысяч. Началась большая война и приостановились продажи российской версии. Потом я захотел напечатать украинскую версию, я же перевел книгу на украинский язык. Начал искать такую бумагу, а ее нет, ее не завозят. Это итальянская бумага, она рыхлая и двухслойная.

Мне позвонили из типографии и сказали: "Гарик, здесь все ищут вашу бумагу, может вы хотите продать?". Я спросил, какую бумагу. Мне ответили: "Вы же нам позвонили 25 февраля и сказали остановить печать российской книги, и у вас осталось (бумаги – 24 Канал) на 14 тысяч украинских". Такая история, а я не помнил вообще об этом.

Первый миллион, бизнес и активы

Вы в 32 года заработали первый миллион. Потом был список Forbes. Далее вы говорили, что в 2021 году 2 актива были в недвижимости – это Dream и квартира на проспекте Отрадном. Увеличился ли сейчас этот список активов?

Нет, есть какие-то "побочные" бизнесы, такие как театр, но их бизнесами назвать нельзя. Есть "Жизнелюб" – это бизнес как занятие, потому что все требует дотаций и денег. Все планово убыточно, а бизнеса в недвижимости нет.

Как война изменила Dream и изменила ли вообще? Что произошло с начала полномасштабного вторжения? Возможно, были определенные нововведения, какие именно?

Dream в корне изменился. Первое, что мы сделали – ввели ручное управление. Не система управляет, а все происходит в ручном режиме. С точки зрения бизнеса – это неправильно. Однако с точки зрения бизнеса во время войны, я считаю, что это единственное возможное решение. У нас они принимаются мгновенно.

Мы подошли индивидуально к каждому арендатору: предоставили скидки и подсчитали, сколько он может платить. Мы не просто побуждали, а заставляли западные бренды открываться во время войны.

Мы в апреле 2022 года открыли каток. Там понесся такой "шакалий экспресс" (коллективная негативная реакция – 24 Канал), что "мама дорогая". Тогда же выключали свет. У нас произошло более 50 новых открытий во время войны, это арендаторы, которых у нас не было до войны.

Вы еще хотите, чтобы Dream стал первым инклюзивным торгово-развлекательным центром Украины. Я видела, что есть у вас инклюзивная безбарьерная кофейня "Новые мы" и также инклюзивный кинотеатр. Можете рассказать о кофейне?

Кофейня – это наши любимые арендаторы, условно говоря.

Там все люди работают на колясках. Мы их очень любим и заботимся о них. Приходите к ним пить кофе.

У них всегда есть, кстати, "подвешенный" кофе для военных. Посетители платят за кофе, а потом приходят военнослужащие и пьют его с радостью.

Мы действительно станем первым, – а если не первым, тоже не беда, – инклюзивным торговым центром. Мы все для этого делаем.

Но, по сути, можно сказать, что уже стали, потому что есть и кафе, и кинотеатр (инклюзивные).

Нет, должны быть обустроены соответствующие лестницы, парковки, уборные. Мы все переделываем. Это стоит грубые деньги, но мы все делаем. Мы будем первым инклюзивным ТЦ, потому что очень много приходит с фронта людей с недостатками. Мы должны для них делать все, что можем.

У вас есть в будущем такие грандиозные планы, которые стоит воплощать в реальность. Не изменилась ли у вас на этом фоне мысль о том, что вы хотите продать Dream?

Я хочу продать Dream. Я не хочу заниматься бизнесом вообще. Мне не очень интересно это.

Мечта – возглавить столицу

А если Dream продадите, то куда будут направлены деньги?

У меня есть планы на жизнь. Эти планы требуют денег и эти средства я думаю потратить на то, что я хочу сделать.

А что хотите сделать?

Я хочу стать городским главой Киева, а это расходы. Это не заработок, а расходы. Для меня это убыточный проект, как для Гарика.

Кличко – хороший человек, но не на своем месте. Не построить ни одной станции метро за 10 лет – это преступление.

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Процитирую вас: "Когда я писал "мэрскую" программу, у меня было 3 документа на 3, 7 и 25 лет. Вот когда я писал на 25, вообще не переживал. Кто захейтит парня за обещания, если ему 90 лет?". Что входит в эти планы?

В Киеве нужно менять абсолютно все: начиная от Днепра, который приходит в упадок, он ядовитый, отношение власти к горожанам и горожан к власти – все нужно менять.

А какое сейчас отношение власти к горожанам?

Нет диалога, видения, каким должен быть Киев. У Киева профицитный бюджет. Киев не тратит те деньги, которые у него есть. Должно быть видение, что сегодня уместно делать, а что неуместно. Не тратить деньги, я считаю, это преступление против горожан. Кличко – хороший человек. У меня хорошие с ним отношения, но он не на своем месте.

Первые шаги, если станет мэром Киева

Что первым сделаете, когда станете городским главой?

Откажусь от израильского гражданства. У меня украинское и израильское. Сейчас принимают закон в Верховной Раде (он прошел, мне кажется, первое чтение) о двойном гражданстве, которое есть у множества политиков.

Вот можете скринить, записывать. Я откажусь от израильского. Чтобы не говорили, что мне есть куда бежать.

А к вам эта мысль пришла только сейчас?

Я же не говорю такие непродуманные вещи. Это не порыв души, это сознательное решение.

Каким вы будете городским главой? Измените ли свой эпатажный образ и перейдете на официальный? Потому что мы с вами говорили о том, что бизнесмены одевают смокинги.

Образ не изменю, я начну с конца. У меня не будет дресс-кода в городском совете. У меня не будет совещаний вообще, потому что это потерянное время. Просто надо каждый день принимать 200 – 300 решений. Не подвешивать их, не пускать по большому кругу.

У меня была идея, ее немножко перехватил сейчас Трамп. Я ее говорил где-то в интервью, что будет Министерство упрощения процедур.

В Киеве есть 200 – 300 недостроев, которые стоят десятилетиями, вопросы не решаются. Я сделаю это по каждому. Это не так сложно. Это просто менеджмент.

Управлять городом – это просто менеджмент. Не вдаваться в политику, а просто управлять, делать то, что должен делать.

У вас уже есть команда?

У меня есть команда. Лучшие мои пиарщики сегодня – это команда Кличко. Они все делают для того, чтобы я стал городским главой.

А Кличко об этом знает?

Сейчас узнает из этого интервью, потому что не построить ни одной станции метро за 10 лет – это преступление, имеют еще профицитный бюджет. Еще много вещей не сделать – это преступление. 30-этажки, которые торчат в Киеве в центре – это преступление.

Вы бы станцию метро построили?

Я бы станцию метро строил бы. Я бы метро и транспорт развивал. Я бы пригласил специалистов наших, западных. Все готовы помогать Киеву.

Киев – вечный город. Киев – отец. Мы должны изменить парадигму, что Киев – это "не мать городов русских", а Киев – отец, он может приласкать, он может наказать.

Как изменился Киев за время полномасштабной войны? Как он меняется сейчас?

Я не могу сформулировать, как он изменился. Это мне как сказать что-то пафосное, это будет выглядеть фальшиво, а сказать что-то обыденное тоже не хочется. Я не хочу отвечать на этот вопрос.