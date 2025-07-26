Вперше за 10 років: Гайтана та "СКАЙ" разом виконали спільний хіт "Не йди"

Гайтана знову виступила в Україні. Цього разу співачка з'явилась на сцені разом з гуртом "СКАЙ" – вони заспівали давній хіт "Не йди".

Гайтана та гурт "СКАЙ" вийшли на сцену фестивалю "Покоління", що відбувся в Дніпрі та Києві. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм колективу.

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Пісня "Не йди" вийшла у 2007 році. Вона стала однією з найпопулярніших як у репертуарі Гайтани, так і гурту "СКАЙ". Трек знову прозвучав від артистів 20 липня.

Вперше за 10 років на фестивалі "Покоління" Олег Собчук і Гайтана заспівали легендарну "Не йди", автором слів якої є Сергій Лазо! Емоції переповняли,

– поділився лідер гурту "СКАЙ".

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