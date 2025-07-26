Вперше за 10 років: Гайтана та "СКАЙ" разом виконали спільний хіт "Не йди"
- Гайтана знову виступила в Україні разом з гуртом "СКАЙ", виконавши хіт "Не йди" на фестивалі "Покоління".
Пісня "Не йди", випущена у 2007 році, стала однією з найпопулярніших у репертуарі обох артистів, і вона вперше прозвучала від них за 10 років.
Гайтана знову виступила в Україні. Цього разу співачка з'явилась на сцені разом з гуртом "СКАЙ" – вони заспівали давній хіт "Не йди".
Гайтана та гурт "СКАЙ" вийшли на сцену фестивалю "Покоління", що відбувся в Дніпрі та Києві. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм колективу.
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Пісня "Не йди" вийшла у 2007 році. Вона стала однією з найпопулярніших як у репертуарі Гайтани, так і гурту "СКАЙ". Трек знову прозвучав від артистів 20 липня.
Вперше за 10 років на фестивалі "Покоління" Олег Собчук і Гайтана заспівали легендарну "Не йди", автором слів якої є Сергій Лазо! Емоції переповняли,
– поділився лідер гурту "СКАЙ".
Гайтана та Олег Собчук виконали хіт "Не йди": відео
Що відомо про кар'єру Гайтани?
- У 2016 році Гайтана поставила на паузу музичну кар'єру. На початку повномасштабного вторгнення вона зрідка публікувала патріотичні дописи.
- У червні 2024 року співачку розкритикували через дописи російською мовою. Гайтана виправдалась і закликала не сваритися через мовне питання. Але в липні втрапила у черговий скандал, коли виступила в Киргизстані з російськими піснями.
- Вже влітку цього року Гайтана вперше після тривалої паузи виступила в Києві. Ймовірно, артистка планує повернутися до концертів в Україні.