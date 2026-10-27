Актор-воїн Геннадій Попенко повідомив про нове місце служби після травми на фронті

Український актор і телеведучий Геннадій Попенко продовжить військову службу в Національній гвардії України.

Він служитиме в Київському інституті НГУ, де долучатиметься до культурних, освітніх і комунікаційних проєктів. Про нове місце служби військовий розповів в інстаграмі.

За словами Попенка, через травму, якої він зазнав раніше, його визнали придатним до військової служби з обмеженнями. Тож серед різних пропозицій він обрав ту, що дозволяє йому й надалі служити, використовуючи свої професійні навички.

Радий долучитися до Національної гвардії України. Через попередню травму маю статус придатного, але з обмеженнями. Тому з армійських пропозицій (а їх дуже багато – кожен знайде для себе) обрав ту, що може поєднувати службу та цивільний фах. Київський інститут Національної гвардії України – нове місце служби, можливість втілювати культурні, освітні та комунікаційні проєкти,

– написав Геннадій.

Геннадій Попенко / Фото з інстаграм-сторінки popenko_hennadii

Що відомо про службу Геннадія Попенка та його травму

Попенко добровільно приєднався до війська у 2022 році, після звільнення Київщини від російських окупантів. Спочатку він служив солдатом, брав участь у протидії дроновим і ракетним атакам, долучався до розмінування, антидиверсійних заходів та охорони важливих об'єктів.

Пізніше актор служив у 59-й окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ. На Запорізькому напрямку він очолював мобільну групу "Культурного десанту". Це ініціатива, у межах якої військові творчих професій підтримують моральний стан своїх побратимів.

Улітку 2024 року Геннадій Попенко травмував коліно під час тренувань на фронті. Через серйозне ушкодження та подальші ускладнення він переніс кілька операцій, під час яких йому встановили титанові імпланти. Після цього військовий проходив тривалу реабілітацію.

У липні 2025 року Попенко став речником Міністерства у справах ветеранів України.

До речі, раніше Геннадій Попенко розповідав, що йому пропонували роботу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Тоді актор поділився своїм ставленням до такої пропозиції.