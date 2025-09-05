Укр Рус
Show24 Королівські сім'ї Померла герцогиня Кентська – найстарший член британської королівської родини
5 вересня, 15:35
3

Померла герцогиня Кентська – найстарший член британської королівської родини

Марія Примич
Основні тези
  • У 92-річному віці померла герцогиня Кентська, повідомив Букінгемський палац.
  • Королівська родина висловила скорботу та згадала про її відданість організаціям, музиці й молоді.

У 92-річному віці померла герцогиня Кентська. Про це повідомив Букінгемський палац.

Кетрін "померла минулої ночі в Кенсінгтонському палаці в оточенні своєї родини". В інстаграмі королівської родини опублікували її чорно-біле фото, передає Show 24

Дивіться також Кейт Міддлтон здивувала оновленим іміджем під час нового виходу: як змінилась принцеса

Король і королева, а також усі члени королівської родини приєднуються до герцога Кентського, його дітей та онуків у скорботі з приводу їхньої втрати та з теплотою згадують довічну відданість герцогині всім організаціям, з якими вона була пов'язана, її пристрасть до музики та співпереживання до молоді, 
– йдеться у дописі. 

Герцогиня Кентська / Фото з інстаграму королівської родини

Що відомо про герцогиню Кентську?

  • Герцогиня Кентська була найстаршим членом британської королівської родини. Вона була у шлюбі з принцом Едвардом, герцогом Кентським, який є двоюрідним братом покійної королеви Єлизавети II. 

  • Кетрін підтримувала музичні благодійні організації та викладала музику в початковій школі Галла. Учні не знали про її королівське походження і називали "місис Кент". 

  • Герцогиню регулярно бачили на Вімблдонському турнірі. Вона дивилась теніс і виходила на корт вручати призи. Повідомлялося, що пізніше жінка посварилася з керівництвом Вімблдону через те, що спробувала провести 12-річного сина подруги до королівської ложі. 

  • Кетрін народилася в аристократичній землевласницькій родині в Йоркширі. За герцога Кентського вийшла заміж у 1961 році. Весілля відбулося в Йоркському соборі. Принцеса Анна була однією з дружок нареченої, а серед присутніх були королева Єлизавета II та принц Чарльз.

  • У герцога і герцогині Кентських народилося двоє синів і донька. 