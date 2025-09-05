У 92-річному віці померла герцогиня Кентська. Про це повідомив Букінгемський палац.

Кетрін "померла минулої ночі в Кенсінгтонському палаці в оточенні своєї родини". В інстаграмі королівської родини опублікували її чорно-біле фото, передає Show 24.

Король і королева, а також усі члени королівської родини приєднуються до герцога Кентського, його дітей та онуків у скорботі з приводу їхньої втрати та з теплотою згадують довічну відданість герцогині всім організаціям, з якими вона була пов'язана, її пристрасть до музики та співпереживання до молоді,

– йдеться у дописі.

Герцогиня Кентська / Фото з інстаграму королівської родини

Що відомо про герцогиню Кентську?