В 92-летнем возрасте скончалась герцогиня Кентская. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Кэтрин "умерла прошлой ночью в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи". В инстаграме королевской семьи опубликовали ее черно-белое фото, передает Show 24.

Смотрите также Кейт Миддлтон удивила обновленным имиджем во время нового выхода: как изменилась принцесса

Король и королева, а также все члены королевской семьи присоединяются к герцогу Кентскому, его детям и внукам в скорби по поводу их потери и с теплотой вспоминают пожизненную преданность герцогини всем организациям, с которыми она была связана, ее страсть к музыке и сопереживание к молодежи,

– говорится в заметке.

Герцогиня Кентская / Фото из инстаграма королевской семьи

Что известно о герцогине Кентской?