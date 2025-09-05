Умерла герцогиня Кентская – самый старший член британской королевской семьи
- В 92-летнем возрасте умерла герцогиня Кентская, сообщил Букингемский дворец.
- Королевская семья выразила скорбь и вспомнила о ее преданности организациям, музыке и молодежи.
В 92-летнем возрасте скончалась герцогиня Кентская. Об этом сообщил Букингемский дворец.
Кэтрин "умерла прошлой ночью в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи". В инстаграме королевской семьи опубликовали ее черно-белое фото, передает Show 24.
Смотрите также Кейт Миддлтон удивила обновленным имиджем во время нового выхода: как изменилась принцесса
Король и королева, а также все члены королевской семьи присоединяются к герцогу Кентскому, его детям и внукам в скорби по поводу их потери и с теплотой вспоминают пожизненную преданность герцогини всем организациям, с которыми она была связана, ее страсть к музыке и сопереживание к молодежи,
– говорится в заметке.
Что известно о герцогине Кентской?
Герцогиня Кентская была самым старшим членом британской королевской семьи. Она была замужем за принцем Эдвардом, герцогом Кентским, который является двоюродным братом покойной королевы Елизаветы II.
Кэтрин поддерживала музыкальные благотворительные организации и преподавала музыку в начальной школе Галла. Ученики не знали о ее королевском происхождении и называли "миссис Кент".
Герцогиню регулярно видели на Уимблдонском турнире. Она смотрела теннис и выходила на корт вручать призы. Сообщалось, что позже женщина поссорилась с руководством Уимблдона из-за того, что попыталась провести 12-летнего сына подруги в королевскую ложу.
Кэтрин родилась в аристократической землевладельческой семье в Йоркшире. За герцога Кентского вышла замуж в 1961 году. Свадьба состоялась в Йоркском соборе. Принцесса Анна была одной из подружек невесты, а среди присутствующих были королева Елизавета II и принц Чарльз.
У герцога и герцогини Кентских родилось двое сыновей и дочь.