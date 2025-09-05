Кэтрин "умерла прошлой ночью в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи". В инстаграме королевской семьи опубликовали ее черно-белое фото, передает Show 24.

Смотрите также Кейт Миддлтон удивила обновленным имиджем во время нового выхода: как изменилась принцесса

Король и королева, а также все члены королевской семьи присоединяются к герцогу Кентскому, его детям и внукам в скорби по поводу их потери и с теплотой вспоминают пожизненную преданность герцогини всем организациям, с которыми она была связана, ее страсть к музыке и сопереживание к молодежи,
– говорится в заметке.

Герцогиня Кентская умерлаГерцогиня Кентская / Фото из инстаграма королевской семьи

Что известно о герцогине Кентской?

  • Герцогиня Кентская была самым старшим членом британской королевской семьи. Она была замужем за принцем Эдвардом, герцогом Кентским, который является двоюродным братом покойной королевы Елизаветы II.

  • Кэтрин поддерживала музыкальные благотворительные организации и преподавала музыку в начальной школе Галла. Ученики не знали о ее королевском происхождении и называли "миссис Кент".

  • Герцогиню регулярно видели на Уимблдонском турнире. Она смотрела теннис и выходила на корт вручать призы. Сообщалось, что позже женщина поссорилась с руководством Уимблдона из-за того, что попыталась провести 12-летнего сына подруги в королевскую ложу.

  • Кэтрин родилась в аристократической землевладельческой семье в Йоркшире. За герцога Кентского вышла замуж в 1961 году. Свадьба состоялась в Йоркском соборе. Принцесса Анна была одной из подружек невесты, а среди присутствующих были королева Елизавета II и принц Чарльз.

  • У герцога и герцогини Кентских родилось двое сыновей и дочь.