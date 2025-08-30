Зірка "Спіймати Кайдаша" Бакланов потрапив до лікарні: як він почувається зараз
- Актор Григорій Бакланов потрапив до лікарні, але не розповів, що саме стало причиною.
- Бакланов запевнив, що почувається добре і вже виписався; заплановані події не скасовуються.
Український актор Григорій Бакланов, відомий за серіалом "Спіймати Кайдаша", потрапив до лікарні. Однак він не розповів, що трапилося.
Згодом Бакланов знову вийшов на зв'язок до прихильників і повідомив, як почувається. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм актора.
В Instagram Stories Григорій Бакланов опублікував фотографію з лікарняної палати. Актор лежить на ліжку під крапельницею.
І таке буває. Бережіть себе. А саме – вчасно робіть обстеження,
– написав він.
Схоже, прихильники Бакланова почали хвилюватися за актора і розпитувати про стан його здоров'я. Так, зірка "Спіймати Кайдаша" попросив вибачення у людей, яких налякав, і подякував за підтримку.
Все добре. Наші лікарі дійсно найкращі, і за день уже зміг виписатися. Заплановані події не скасовуються і не переносяться. Ми все зможемо,
– зазначив Григорій.
Хто ще з українських зірок нещодавно потрапив до лікарні?
Нагадаємо, раніше українська фотографка Соня Плакидюк потрапила до лікарні. Жінці зробили операцію.
"Я не дуже розповідала, що в мене щось болить, що я взагалі ціле літо хворію і готувалась до операції", – поділилась Плакидюк.
Уже через місяць фотографка зможе повернутись до роботи. Водночас причину операції вона не розкрила.