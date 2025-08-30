Укр Рус
30 серпня, 11:14
2

Зірка "Спіймати Кайдаша" Бакланов потрапив до лікарні: як він почувається зараз

Марія Примич
Основні тези
  • Актор Григорій Бакланов потрапив до лікарні, але не розповів, що саме стало причиною.
  • Бакланов запевнив, що почувається добре і вже виписався; заплановані події не скасовуються.

Український актор Григорій Бакланов, відомий за серіалом "Спіймати Кайдаша", потрапив до лікарні. Однак він не розповів, що трапилося.

Згодом Бакланов знову вийшов на зв'язок до прихильників і повідомив, як почувається. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм актора. 

В Instagram Stories Григорій Бакланов опублікував фотографію з лікарняної палати. Актор лежить на ліжку під крапельницею.

І таке буває. Бережіть себе. А саме – вчасно робіть обстеження, 
– написав він. 

Григорій Бакланов у лікарні / Скриншот з інстаграму актора

Схоже, прихильники Бакланова почали хвилюватися за актора і розпитувати про стан його здоров'я. Так, зірка "Спіймати Кайдаша" попросив вибачення у людей, яких налякав, і подякував за підтримку. 

Все добре. Наші лікарі дійсно найкращі, і за день уже зміг виписатися. Заплановані події не скасовуються і не переносяться. Ми все зможемо, 
– зазначив Григорій. 

Григорій Бакланов заспокоїв прихильників / Скриншот з інстаграму актора

Хто ще з українських зірок нещодавно потрапив до лікарні?

  • Нагадаємо, раніше українська фотографка Соня Плакидюк потрапила до лікарні. Жінці зробили операцію.

  • "Я не дуже розповідала, що в мене щось болить, що я взагалі ціле літо хворію і готувалась до операції", – поділилась Плакидюк.

  • Уже через місяць фотографка зможе повернутись до роботи. Водночас причину операції вона не розкрила. 