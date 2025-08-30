Український актор Григорій Бакланов, відомий за серіалом "Спіймати Кайдаша", потрапив до лікарні. Однак він не розповів, що трапилося.

Згодом Бакланов знову вийшов на зв'язок до прихильників і повідомив, як почувається. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм актора.

В Instagram Stories Григорій Бакланов опублікував фотографію з лікарняної палати. Актор лежить на ліжку під крапельницею.

І таке буває. Бережіть себе. А саме – вчасно робіть обстеження,

– написав він.

Григорій Бакланов у лікарні / Скриншот з інстаграму актора

Схоже, прихильники Бакланова почали хвилюватися за актора і розпитувати про стан його здоров'я. Так, зірка "Спіймати Кайдаша" попросив вибачення у людей, яких налякав, і подякував за підтримку.

Все добре. Наші лікарі дійсно найкращі, і за день уже зміг виписатися. Заплановані події не скасовуються і не переносяться. Ми все зможемо,

– зазначив Григорій.

Григорій Бакланов заспокоїв прихильників / Скриншот з інстаграму актора

