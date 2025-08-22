Зокрема, пояснила, чому лежить у медзакладі зараз. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Соні Плакидюк.

Так, фотографка виставила кадри з лікарняної палати з катетером на руці та повідомила, що перебуває на лікарняному. З'ясувалося, що їй зробили операцію.

Я не дуже розповідала, що в мене щось болить, що я взагалі ціле літо хворію і готувалась до операції,

– поділилась Соня Плакидюк.

Відомо, що вже через місяць фотографиня зможе повернутися до роботи. Водночас поки знаменитість не розкрила подробиці про те, що стало причиною, з якої вона потрапила до медичного закладу.

Соня Плакидюк потрапила до лікарні: дивіться відео онлайн

