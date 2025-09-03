У неділю, 31 серпня, у Києві відбувся вечір поезії з українським актором Григорієм Баклановим. Серед запрошених гостей були його колега Максим Самчик і лідер рок-гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк.

Під час події Бакланов заспівав пісню "Файно", яку написав його друг, актор і військовослужбовець Юрій Феліпенко. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток Origin Stage.

Він блискуче писав пісні та вірші. Написав у мене на ноутбуці в Одесі, приїжджав у гості й щось так накидав. І все – пісня залишилася. Я пам'ятаю, що грав тоді її на гітарі. Потім випадково знайшов ось цей файл. Думаю: "Юра, капець, дивись, що знайшов". Скинув йому, а він: "Вау, нічого собі",

– розповів Григорій Бакланов.

Бакланов про пісню Феліпенка / відео з Threads Яни Фурман

Що відомо про Юрія Феліпенка?