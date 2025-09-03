Григорій Бакланов виконав пісню загиблого Феліпенка на вечорі поезії: щемливе відео
- У Києві відбувся вечір поезії з актором Григорієм Баклановим, де серед гостей були Максим Самчик і Сергій Мартинюк.
- Бакланов виконав пісню "Файно", написану його другом Юрієм Феліпенком.
У неділю, 31 серпня, у Києві відбувся вечір поезії з українським актором Григорієм Баклановим. Серед запрошених гостей були його колега Максим Самчик і лідер рок-гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк.
Під час події Бакланов заспівав пісню "Файно", яку написав його друг, актор і військовослужбовець Юрій Феліпенко. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток Origin Stage.
Дивіться також Зірка "Спіймати Кайдаша" Бакланов потрапив до лікарні: як він почувається зараз
Він блискуче писав пісні та вірші. Написав у мене на ноутбуці в Одесі, приїжджав у гості й щось так накидав. І все – пісня залишилася. Я пам'ятаю, що грав тоді її на гітарі. Потім випадково знайшов ось цей файл. Думаю: "Юра, капець, дивись, що знайшов". Скинув йому, а він: "Вау, нічого собі",
– розповів Григорій Бакланов.
Бакланов про пісню Феліпенка / відео з Threads Яни Фурман
Що відомо про Юрія Феліпенка?
Юрій Феліпенко – український актор театру і кіно, військовослужбовець, родом з Запоріжжя. У квітні 2024 року долучився до лав ЗСУ, служив у складі 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".
Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, навався на курсі Юрія Висоцького. Працював у Київському академічному драматичному театрі на Подолі.
Загинув 14 червня 2025 року, захищаючи Україну на фронті. З Феліпенком попрощалися 19 червня у Києві: спершу в його рідному театрі на Подолі, а потім – у Михайлівському соборі.
Юрій був одружений зі співведучою шоу "Ебаут" Катериною Мотрич.