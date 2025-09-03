В воскресенье, 31 августа, в Киеве состоялся вечер поэзии с украинским актером Григорием Баклановым. Среди приглашенных гостей были его коллега Максим Самчик и лидер рок-группы "Фиолет" Сергей Мартынюк.

Во время события Бакланов спел песню "Файно", которую написал его друг, актер и военнослужащий Юрий Фелипенко. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на тикток Origin Stage.

Он блестяще писал песни и стихи. Написал у меня на ноутбуке в Одессе, приезжал в гости и что-то так набросал. И все – песня осталась. Я помню, что играл тогда ее на гитаре. Потом случайно нашел вот этот файл. Думаю: "Юра, капец, смотри, что нашел". Скинул ему, а он: "Вау, ничего себе",

– рассказал Григорий Бакланов.

Бакланов о песне Фелипенко / видео с Threads Яны Фурман

Что известно о Юрии Фелипенко?