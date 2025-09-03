Во время события Бакланов спел песню "Файно", которую написал его друг, актер и военнослужащий Юрий Фелипенко. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на тикток Origin Stage.
Он блестяще писал песни и стихи. Написал у меня на ноутбуке в Одессе, приезжал в гости и что-то так набросал. И все – песня осталась. Я помню, что играл тогда ее на гитаре. Потом случайно нашел вот этот файл. Думаю: "Юра, капец, смотри, что нашел". Скинул ему, а он: "Вау, ничего себе",
– рассказал Григорий Бакланов.
Бакланов о песне Фелипенко / видео с Threads Яны Фурман
Что известно о Юрии Фелипенко?
Юрий Фелипенко – украинский актер театра и кино, военнослужащий, родом из Запорожья. В апреле 2024 года вступил в ряды ВСУ, служил в составе 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".
Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, учился на курсе Юрия Высоцкого. Работал в Киевском академическом драматическом театре на Подоле.
Погиб 14 июня 2025 года, защищая Украину на фронте. С Фелипенко попрощались 19 июня в Киеве: сначала в его родном театре на Подоле, а затем – в Михайловском соборе.
Юрий был женат на соведущей шоу "Ебаут" Екатерине Мотрич.