Після заяв Мандзюк: Решетник вперше висловився про стосунки Терена з переможницею "Холостяка"
- Подруга Олександра Терена заявила, що у нього не було стосунків з переможницею "Холостяка 13" Інною.
- Телеведучий проєкту Григорій Решетник прокоментував ці заяви.
Попри те, що 13 сезон романтичного реаліті "Холостяк" завершився ще пів року тому, його обговорення досі не вщухають. Так, нещодавно подруга Олександра Терена, який брав участь в шоу, заявила, що насправді в нього не було стосунків з переможницею Інною.
Такі заяви вже прокоментував телеведучий проєкту Григорій Решетник. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Мирослави Мандзюк.
Вас також може зацікавити Почалося все з жарту, – відомий співак зізнався, чи пропонували йому стати новим "Холостяком"
Інтерв'ю з Григорієм Решетником: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, що після заяв Олени Мандзюк і сам Олександр дав інтерв'ю, де прокоментував слова подруги. Терен розповів, що насправді після завершення проєкту вони з Інною Бєлєнь спілкувалися, проте їхні стосунки не були такими ж близькими, як на проєкті.