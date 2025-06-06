Після заяв Мандзюк: Решетник вперше висловився про стосунки Терена з переможницею "Холостяка"

Попри те, що 13 сезон романтичного реаліті "Холостяк" завершився ще пів року тому, його обговорення досі не вщухають. Так, нещодавно подруга Олександра Терена, який брав участь в шоу, заявила, що насправді в нього не було стосунків з переможницею Інною.

Такі заяви вже прокоментував телеведучий проєкту Григорій Решетник. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Мирослави Мандзюк.

Вас також може зацікавити Почалося все з жарту, – відомий співак зізнався, чи пропонували йому стати новим "Холостяком"

Телеведучий вважає, що висловлювання Олени Мандзюк є неправдивими, адже вона не знаходилась поруч з Олександром та Інною Бєлєнь під час знімань, коли їхні почуття тільки зароджувалися. Я знімав проєкт, я працював і можу сказати, що були стосунки, були почуття. А це вже все постпридумки, постінтерпритації, тому що так комусь хочеться. Олександр Терен сам приймав рішення, Олександр Терен має право коментувати своє життя самостійно, а всі інші також мають право на власну думку. Якщо так кажуть, це говорить лише про зашкалену популярність проєкту,

– зазначив ведучий.

Інтерв'ю з Григорієм Решетником: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що після заяв Олени Мандзюк і сам Олександр дав інтерв'ю, де прокоментував слова подруги. Терен розповів, що насправді після завершення проєкту вони з Інною Бєлєнь спілкувалися, проте їхні стосунки не були такими ж близькими, як на проєкті.