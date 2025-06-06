Він вперше це прокоментував. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Олег пояснив, що ніхто йому поки не пропонував брати участь в "Холостяк".

Почалося все з жарту в соцмережі ведучого програми Григорія Решетніка, а люди "купилися" і підхопили новину,

– зазначив артист.

Він також зізнався, що не сильний фанат подібних шоу.

Малоймовірно, що візьму участь. Хоча з повагою ставлюся до колег, які прийняли пропозицію стати "холостяком" чи "холостячкою". У мене інший шлях – хочу займатися і здобувати популярність лише музикою. Прагну, щоб мене знали за творчістю, а не тому, що неодружений,

– поділився музикант.

Нагадаємо, що 15 сезон реаліті вийде на екрани вже цієї осені. Напередодні знімань програми Тарас Цимбалюк пояснив, чому вирішив взяти участь у "Холостяку".



