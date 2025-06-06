Он впервые это прокомментировал. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Олег объяснил, что никто ему пока не предлагал участвовать в "Холостяке".

Началось все с шутки в соцсети ведущего программы Григория Решетника, а люди "купились" и подхватили новость,

– отметил артист.

Он также признался, что не сильный фанат подобных шоу.

Маловероятно, что приму участие. Хотя с уважением отношусь к коллегам, которые приняли предложение стать "холостяком" или "холостячкой". У меня другой путь – хочу заниматься и получать популярность только музыкой. Хочу, чтобы меня знали по творчеству, а не потому, что холост,

– поделился музыкант.

Напомним, что 15 сезон реалити выйдет на экраны уже этой осенью. Накануне съемок программы Тарас Цимбалюк объяснил, почему решил принять участие в "Холостяке".



