Он впервые это прокомментировал. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.
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Уже вскоре начнутся съемки нового сезона романтического реалити Холостяк, где главным героем будет известный актер Тарас Цимбалюк. В то же время в сети ходили слухи, что певца Shumei приглашали принять участие в программе.
Он впервые это прокомментировал. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.
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