Майже 4000 кілометрів від дому: Григорій Решетник показався в Іспанії з родиною

Дружина та троє синів Григорія Решетника наразі перебувають в Іспанії. Мабуть, розлука вплинула на те, що чоловік вирішив зібратись і на півтора дня прилетіти до іншої країни, щоб побачити найрідніших людей.

Дружина знала, що Григорій приїде, а от для дітей це стало справжнім сюрпризом, пише Show24 з посиланням на інстаграм Христини Решетник.

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Христина поділилась, що дуже рада, що чоловік знайшов півтора дня у своєму щільному графіку, проїхав 3700 кілометрів, щоб просто побачити свою родину.

Христина Решетник про сюрприз від чоловіка / Скриншот з інстаграму

А коли зірковий тато з'явився на порозі будинку, де проживають його сини та дружина, то хлопці не стримали емоцій щирого здивування та радості.

Боже, не можу описати словами свої відчуття, а реакцію дітей ви можете побачити у відео,

– написала Христина.

Григорій Решетник приїхав в Іспанію до родини: дивіться відео онлайн

Після палких обіймів сини вирішили провести батькові екскурсію будинком. Після цього родина у повному складі пообідала просто неба.

Григорій Решетник з родиною в Іспанії / Скриншот з інстаграму

Варто зазначити, що Григорій – багатодітний батько, тому має право виїжджати за кордон.

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