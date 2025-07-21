Жена знала, что Григорий приедет, а вот для детей это стало настоящим сюрпризом, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм Кристины Решетник.

Может заинтересовать Предлагали огромные деньги, – лидер МУР рассказал о проектах, от которых отказался

Кристина поделилась, что очень рада, что муж нашел полтора дня в своем плотном графике, проехал 3700 километров, чтобы просто увидеть свою семью.

Кристина Решетник о сюрпризе от мужа / Скриншот из инстаграма

А когда звездный папа появился на пороге дома, где проживают его сыновья и жена, то ребята не сдержали эмоций искреннего удивления и радости.

Боже, не могу описать словами свои ощущения, а реакцию детей вы можете увидеть в видео,

– написала Кристина.

Григорий Решетник приехал в Испанию к семье: смотрите видео онлайн

После жарких объятий сыновья решили провести отцу экскурсию по дому. После этого семья в полном составе пообедала под открытым небом.

Григорий Решетник с семьей в Испании / Скриншот из инстаграма

Стоит отметить, что Григорий – многодетный отец, поэтому имеет право выезжать за границу.

Ранее мы писали об истории любви Александра Усика и Екатерины, которая завязалась еще со школьных лет.