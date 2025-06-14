Так багато втрат, – Вакарчук емоційно відреагував на смерть музиканта гурту "Океан Ельзи"

Днями стало відомо про смерть музиканта Григорія Чайки – гітарного техніка та сесійного гітариста гурту "Океан Ельзи", з яким він працював з 2015 року. Йому було 47 років.

Фронтмен гурту Святослав Вакарчук щемливо відреагував на втрату. Повідомляє Show 24 з посиланням інстаграм-сторінку лідера ОЕ.

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Святослав Вакарчук опублікував архівне фото Григорія та поділився теплими словами про нього.

Не стало нашого друга, хорошого музиканта і світлої людини – Гриші Чайки. Я сиджу та думаю, в який же час ми живемо. У кожного – так багато втрат. Болісних, непоправних. Спочивай з Богом, дорогий Гриша. Ти – назавжди з нами,

– написав співак.

Музикант також згадав рядки з нової пісні "Океану Ельзи" "Двоє", що присвячена глибокому емоційному зв'язку між людьми: "Де б ти не був на землі… Чи в небесах не літав…".

Що відомо про смерть Григорія Чайки

У травні цього року музикант повідомив, що у нього діагностували лейкемію (рак крові). Того ж місяця він пройшов перший курс хімієтерапії. 11 червня Григорій писав, що відновлюється після другої хімієтерапії, однак уже 12 червня гурт "Океан Ельзи" повідомив про його смерть.