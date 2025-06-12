Сумну звістку гурт "Океан Ельзи" сповістив у своєму інстаграмі, передає Show 24. Колектив багато років працював з Гришею Чайкою.

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Пішов з життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту 4АЙКА, учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам'ять тобі, друже,

– йдеться у дописі "Океану Ельзи".

Гриші Чайці діагностували рак крові

У травні у своїх соціальних мережах Гриша Чайка розповідав, що йому діагностували онкологічне захворювання – рак крові. Музикант ділився, що на нього чекає тривале та дороге лікування.

Того ж місяці Гриша писав, що пройшов першу хімієтерапію. Він зізнавався, що з кожним днем почувався краще та наближався до ремісії. Два дні тому Чайка зазначав, що відновлюється після другої хімієтерапії.

Як повідомляє Суспільне, Гриша Чайка заснував гурт 4АЙКА у 2000 році. Працював сесійним гітаристом та гітарним техніком "Океану Ельзи" з 2015 року. Також був учасником гуртів Sunsay та Kislorod.

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