20 червня Браяну мало виповнитись 83 роки, але до цієї події він не дожив лічені дні, пише Show24 з посиланням на соцмережу X.

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У повідомленні про трагічну звістку йдеться про те, що зараз родина перебуває у траурі, тому вони просять про повагу щодо їхнього особистого життя.

Будь ласка, поважайте наше приватне життя в той час, коли наша родина сумує. Ми розуміємо, що ділимося своїм горем з усім світом,

– йдеться у повідомленні.

Повідомлення про смерть Браяна Вілсона / Скриншот з соцмережі X

У тексті не вказано причину смерті знаменитості. Однак відомо, що Вілсон останні роки страждав від деменції й не міг самостійно про себе подбати.

Нагадаємо, що сьогодні від лобово-скроневої деменції страждає Брюс Вілліс – зірка "Міцного горішка".

Коротко про життя Браяна Вілсона