20 июня Брайану должно было исполниться 83 года, но до этого события он не дожил считанные дни, пишет Show24 со ссылкой на соцсеть X.
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В сообщении о трагическом известии говорится о том, что сейчас семья находится в трауре, поэтому они просят об уважении к их личной жизни.
Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в то время, когда наша семья скорбит. Мы понимаем, что делимся своим горем со всем миром,
– говорится в сообщении.
Сообщение о смерти Брайана Уилсона / Скриншот из соцсети X
В тексте не указана причина смерти знаменитости. Однако известно, что Уилсон последние годы страдал от деменции и не мог самостоятельно о себе позаботиться.
Напомним, что сегодня от лобно-височной деменции страдает Брюс Уиллис – звезда "Крепкого орешка".
Коротко о жизни Брайана Уилсона
- Уилсон родом из Калифорнии. В 1961 году вместе со своими родными и двоюродным братьями, а также со школьным другом основали группу The Beach Boys.
- В 1966 году на свет появился альбом Pet Sounds, который, по мнению некоторых критиков, стал переломным для рок-музыки.
- В 2000 году Пол Маккартни вручил Брайану диплом в честь внесения Уилсона в Зал славы сонграйтеров. Более того, Пол назвал артиста настоящим гением.
- В 2014 году вышел фильм "Любовь и милосердие", где рассказывается о зависимости и борьбе с психическими заболеваниями Брайана.