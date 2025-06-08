Трагедія сталася 8 червня. Владислав Горай загинув під своєї волонтерської місії на Сумщині, передає 24 Канал із посиланням на театр опери і балету.

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Велика втрата для України та світу

У дописі Одеської національної опери зазначається, що Владислав Вікентійович Горай був тенером світового рівня та мав звання заслуженого артиста України.

"Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні", – наголосили в опері.

Кажуть, Горай був не лише талантом сцени, а прикладом сили, гідності й доброти у житті. Він допомагав, волонтерив, підтримував свою країну. Чоловік був батьком і просто людиного великого серця.

Довідка: Владислав Горай був лауреатом премії національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому, лауреат премії Міжнародного конкурсу вокалістів імені Антоніна Дворжака (Карлови Вари, Чехія). В оперній трупі Одеського Національного академічного театру опери і балету працював з 1993 року.

Одеська національна опера осиротіла. Сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього. Владислав Вікентійович навіки у серцях кожного, хто знав його,

– йдеться у повідомленні опери.

Деталі про місце та час прощання буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, що на війні загинув воїн Костянтин Єгошин із 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Захисникові з позивним "Кот" навіки лишилося 23 роки. Він був одним із кращих пілотів-бомберів, який ліквідував близько 300 окупантів.