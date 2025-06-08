Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заступницю голови Верховної Ради та співзасновницю Українського Жіночого Конгресу Олену Кондратюк і побратимів. Вони висловили співчуття родині та близьким покійної.

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Що відомо про захисницю

Операторка FPV-дронів мала понад 1000 успішних вильотів і пройшла Курську кампанію. Побратими згадують Катерину Троян як "фахівця у своїй справі" та "члена команди, якому було не все одно".

Ми пізнали її як людину з відкритим серцем та відсутністю гордині, до неї можна було зажди звернутись за допомогою, не питання було допомогти комусь з власного бажання, і ніяка зарозумілість не заважала нашій посестрі самій звертатись за допомогою,

– написали військові.

Ще тиждень тому про героїзм "Мяу" розповідали представникам Британського парламенту на фотовиставці "Жінки на захисті України" з Валерієм Залужним.

Ми готували зустріч, планували допомогти їй з авто, бо її попереднє авто було знищено тими, хто потім вбив її. Боже, як це все боляче…

– розповіла Кондратюк.

Кондратюк поділилася світлинами з "М'яу": дивіться фото

Нагадаємо, у лютому 2025 року звання Героя України посмертно отримала парамедикиня Ірина Цибух. Керівниця екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" загинула 29 травня 2024 року на Харківському напрямку під час ротації, за кілька днів дівчині мало виповнитися 26 років.