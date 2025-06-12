Печальную весть группа "Океан Эльзы" сообщила в своем инстаграме, передает Show 24. Коллектив много лет работал с Гришей Чайкой.

Не пропустите В 82 года умер Брайан Уилсон – основатель группы The Beach Boys

Ушел из жизни Гриша Чайка. Талантливый музыкант, гитарист группы 4АЙКА, участник нашей концертной команды, с которым мы работали много лет. Последние месяцы он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг,

– говорится в заметке "Океана Эльзы".

Грише Чайке диагностировали рак крови

В мае в своих социальных сетях Гриша Чайка рассказывал, что ему диагностировали онкологическое заболевание – рак крови. Музыкант делился, что его ждет длительное и дорогостоящее лечение.

В том же месяце Гриша писал, что прошел первую химиотерапию. Он признавался, что с каждым днем чувствовал себя лучше и приближался к ремиссии. Два дня назад Чайка отмечал, что восстанавливается после второй химиотерапии.

Как сообщает Общественное, Гриша Чайка основал группу 4АЙКА в 2000 году. Работал сессионным гитаристом и гитарным техником "Океана Эльзы" с 2015 года. Также был участником групп Sunsay и Kislorod.

Ранее мы сообщали, что погиб солист Одесской оперы Владислав Горай.