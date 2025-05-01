До 30-річчя гурту: "Друга Ріка" анонсувала великий концерт у Києві

Відомий український рок-гурт анонсував масштабний концерт у столиці. Виступ музикантів відбудеться до 30-річчя існування бенду.

Валерій Харчишин розсекретив, коли, де відбудеться цей концерт і чого чекати шанувальникам, пише Show 24.

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Так, з'ясувалося, що великий сольний концерт "Другої Ріки" відбудеться 8 березня 2026 року у київському "Палаці Спорту".

Ми зіграємо 30 найкращих пісень і новий альбом там буде теж,

– розповів фронтмен гурту Валерій Харчишин.

Валерій Харчишин анонсував сольний концерт "Другої Ріки" у Києві: дивіться відео онлайн

Анонс масштабного концерту відбувся під час душевних виступів "Другої Ріки" просто неба в "Курені Концертні", присвячених 20-річчю альбому "Рекорди". 24 та 25 травня на сцені звучали знакові хіти бенду – "Так мало тут тебе", "Відчиняй", "П'ю з твоїх долонь" та інші пісні з різних періодів творчості колективу.

Як і більшість виступів "Другої Ріки" за останні роки, ці концерти мали благодійну мету. За два вечори вдалося зібрати майже 280 тисяч гривень. Частину коштів спрямують на допомогу військовим і ініціативі АЗОВ.ONE, інша частина підтримає благодійний фонд "Юлині бабусі", що піклується про понад 1100 самотніх літніх людей у дев'яти пансіонатах по всій Україні.

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