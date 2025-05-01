До 30-річчя гурту: "Друга Ріка" анонсувала великий концерт у Києві
- "Друга Ріка" анонсувала великий концерт у Києві, який відбудеться 8 березня 2026 року у "Палаці Спорту" на честь 30-річчя гурту.
- Цей виступ включатиме 30 найкращих пісень та новий альбом бенду.
Відомий український рок-гурт анонсував масштабний концерт у столиці. Виступ музикантів відбудеться до 30-річчя існування бенду.
Валерій Харчишин розсекретив, коли, де відбудеться цей концерт і чого чекати шанувальникам, пише Show 24.
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Так, з'ясувалося, що великий сольний концерт "Другої Ріки" відбудеться 8 березня 2026 року у київському "Палаці Спорту".
Ми зіграємо 30 найкращих пісень і новий альбом там буде теж,
– розповів фронтмен гурту Валерій Харчишин.
Валерій Харчишин анонсував сольний концерт "Другої Ріки" у Києві: дивіться відео онлайн
Анонс масштабного концерту відбувся під час душевних виступів "Другої Ріки" просто неба в "Курені Концертні", присвячених 20-річчю альбому "Рекорди". 24 та 25 травня на сцені звучали знакові хіти бенду – "Так мало тут тебе", "Відчиняй", "П'ю з твоїх долонь" та інші пісні з різних періодів творчості колективу.
Як і більшість виступів "Другої Ріки" за останні роки, ці концерти мали благодійну мету. За два вечори вдалося зібрати майже 280 тисяч гривень. Частину коштів спрямують на допомогу військовим і ініціативі АЗОВ.ONE, інша частина підтримає благодійний фонд "Юлині бабусі", що піклується про понад 1100 самотніх літніх людей у дев'яти пансіонатах по всій Україні.
Хто з українських артистів виступить цього року
- "Курган і Agregat" дадуть великий благодійний концерт у київському "Палаці спорту" 31 травня 2025 року. На ньому гурт презентує свій новий альбом "Поле каніфолі". Увесь прибуток піде на підтримку українських захисників і захисниць.
- DOMIY, яка здобула премію "Відкриття року", виступить 7 червня у Львові на сцені !FESTrepublic. Початок концерту – о 19:00.
- Легендарні "Океан Ельзи" зіграють одразу чотири концерти у Львові – 27, 28, 29 червня та 1 липня. Усі події відбудуться на території !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26).
- Гурт Schmalgauzen представить свою нову концертну програму "Втомлена Стріт" 16 серпня. Виступ пройде у першому павільйоні кіностудії імені Довженка в Києві.