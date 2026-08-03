Представники Литви на Євробаченні-2025 уперше виступили у Львові й заговорили українською
Гурт Katarsis уперше виступив перед українською аудиторією на фестивалі Faine Misto у Львові.
Музиканти вже поділилися враженнями від міста, а під час концерту приємно здивували глядачів, звернувшись до них українською мовою. Про це повідомили в телеграм-каналі "Дім Євробачення".
На сцені фестивалю Katarsis, який представляв Литву на Євробаченні-2025, зібрав гучні оплески після несподіваного звернення до публіки українською мовою.
Ударник Йокубаса Адріуліса під час виступу сказав: "Добрий вечір, Львів! Як ваші справи? Для нас велика честь грати для вас сьогодні. Ми любимо вас! Слава Україні!" – і ці слова миттєво викликали бурхливу реакцію в залі.
Учасник гурту Katarsis заговорив українською. Дивіться відео:
Після виступу учасники Katarsis охоче говорили з журналістами про свої перші дні в Україні. Напередодні концерту вони встигли прогулятися старим Львовом і, за їхніми словами, були вражені атмосферою та архітектурою міста.
Дуже приємно бути тут. Вчора у нас було трохи часу походити містом, ми прогулялися старим містом, і тут дуже красиво. Ми дуже щасливі бути тут,
– зазначив гітарист Аланас Брасас.
Учасники Katarsis розповіли про свої враження від Львова. Дивіться відео:
Варто зазначити, що гурт Katarsis не вперше висловлює підтримку Україні. Литовські музиканти неодноразово наголошували на своїй солідарності з українцями, зокрема й в ексклюзивному інтерв'ю для нашого сайту.