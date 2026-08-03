Музиканти вже поділилися враженнями від міста, а під час концерту приємно здивували глядачів, звернувшись до них українською мовою. Про це повідомили в телеграм-каналі "Дім Євробачення".

На сцені фестивалю Katarsis, який представляв Литву на Євробаченні-2025, зібрав гучні оплески після несподіваного звернення до публіки українською мовою.

Ударник Йокубаса Адріуліса під час виступу сказав: "Добрий вечір, Львів! Як ваші справи? Для нас велика честь грати для вас сьогодні. Ми любимо вас! Слава Україні!" – і ці слова миттєво викликали бурхливу реакцію в залі.

Учасник гурту Katarsis заговорив українською. Дивіться відео:

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Після виступу учасники Katarsis охоче говорили з журналістами про свої перші дні в Україні. Напередодні концерту вони встигли прогулятися старим Львовом і, за їхніми словами, були вражені атмосферою та архітектурою міста.

Дуже приємно бути тут. Вчора у нас було трохи часу походити містом, ми прогулялися старим містом, і тут дуже красиво. Ми дуже щасливі бути тут,

– зазначив гітарист Аланас Брасас.

Учасники Katarsis розповіли про свої враження від Львова. Дивіться відео:

Варто зазначити, що гурт Katarsis не вперше висловлює підтримку Україні. Литовські музиканти неодноразово наголошували на своїй солідарності з українцями, зокрема й в ексклюзивному інтерв'ю для нашого сайту.