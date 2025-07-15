Буде не тільки концерт: розкрили деталі візиту гурту The Rasmus до України

У травні стало відомо, що відомий фінський рок-гурт The Rasmus приїде до Києва. Тепер розкрили деталі їхнього візиту.

Як виявилося, 19 липня музиканти стануть одним із головних закордонних хедлайнерів на сцені Atlas Festival 2025. Однак виступ – не єдина причина їхнього візиту, пише Show 24.

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Річ у тім, що The Rasmus приєдналися до благодійної ініціативи на підтримку українських дітей та стали амбасадорами фонду Good Donations. Цей фонд вже другий рік поспіль разом з Atlas Festival збирає кошти для українських дитячих лікарень. Цьогоріч планують закупити сучасне медичне обладнання для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Фінський рок-гурт у межах свого перебування в Києві завітає до медзакладу, щоб поспілкуватися з лікарями та маленькими пацієнтами. Крім того, музиканти проведуть благодійну автограф-сесію та зустрінуться з журналістами на пресбрифінгу.

Також на фестивалі відбудеться благодійний розіграш ексклюзивних лотів від The Rasmus. Кошти з цього розіграшу спрямують на купівлю необхідного обладнання для дитячої лікарні.

Нагадаємо, Atlas Festival 2025, який триватиме з 18 до 20 липня на території столичного Blockbuster Mall.

Цьогорічним українським хедлайнером фестивалю стане гурт "Бумбокс". До лайнапу також увійшли Парфенюк, Domiy, Hatespeech, Tember Blanche, Nikow, KOLA та СТРУКТУРА ЩАСТЯ.