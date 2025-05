Після повернення з Євробачення-2025: гурт Ziferblat провів запальний концерт у Львові

28 травня у Львові відгримів концерт Ziferblat. Кілька днів тому артисти представили оновлене шоу в Києві, де були свіжі образи та живе виконання пісень з нового альбому Of us.

Редакція Show 24 також побувала на концерті Ziferblat. Заповнений Malevich, ліхтарики, та танці під треки, що полюбилися мільйонам, – ось такою була атмосфера того вечора. Більше дізнавайтеся у матеріалі.

Дивіться також Гурт Ziferblat розсекретив, яку суму вдалося зібрати на розмінування під час Євробачення-2025

Відомо, що гурт Ziferblat, який представив Україну на Євробаченні-2025, та благодійна організація "Гуманітарний фонд Сергія Притули" оголосили збір коштів на закупівлю обладнання для гуманітарного розмінування. Його мета – зібрати 4 000 000 грн на роботизовані системи. Саме тому перед початком концерту на великому екрані показали QR-код з посиланням на цей збір, завдяки чому кожен слухач міг долучитися до великої справи та задонатити кошти. На той момент повідомили, що вже вдалося зібрати понад 1,4 мільйона гривень.

Після цього на сцену вийшли учасники гурту Ziferblat – Даниїл і Валентин Лещинські та Федір Ходаков. Соліст постав у помаранчевій сорочці та світлих картатих штанах, доповнивши свій образ рожевими сонцезахисними окулярами. Водночас гітарист був одягнений у світшот з паєтками та чорні штани, а барабанник – у світлі сорочку та штани. Концерт розпочався з ліричної пісні "Літаки", яку гурт випустив у 2024 році. Одразу після неї Ziferblat запалив сцену хітом "Диско-Фанко Терапія", отримавши від публіки бурхливі оплески. Крім цього, на концерті пролунали пісні з україномовного альбому гурту "Перетворення", а саме "Страх", "Королівство", "Демони", "Дура", "Дурень", "Для чого ти прийшла" та "Перетворення".

Ziferblat – "Страх": дивіться відео онлайн

Соліст Даниїл наголосив, що окрім старих треків, слухачі матимуть змогу вдруге, після концерту у Києві, почути наживо нові композиції з англомовного альбому Of Us, який Ziferblat випустив за кілька днів до початку пісенного конкурсу Євробачення-2025. Так, на сцені у Львові пролунали улюблені треки прихильників – Good Boy, Good Girl та Of Us.

Далі оголосили невелику перерву, під час якої проводився благодійний аукціон. Головна мета – зібрати гроші на роботизовані машини для розмінування України. Серед лотів були: американський сухий пайок з автографами Ziferblat, підписана лімітована вінілова платівка "Перетворення" та каблучка Даниїла Лещинського у вигляді квітки, з якою він виступав на Євробаченні у Базелі. Шанувальники прагнули отримати ці лоти, тому не шкодували грошей, постійно піднімаючи ставки. Так, сухпай продали за 3500 гривень, платівку – за 18 000 гривень, а каблучку – за 41 500 гривень. Після закінчення аукціону соліст гурту подякував прихильникам за великий внесок у важливу справу для країни.

Ziferblat – "Диско-Фанко Терапія": дивіться відео онлайн

Згодом на сцену вийшли учасники Ziferblat в оновлених образах – саме в тих, в яких виступали у Швейцарії. Шанувальники гурту почули пісню Place I call home, з якою артисти брали участь у Нацвідборі на Євробачення-2024, та Bird of Pray – трек, який заполонив серця європейців та приніс Україні 9 місце на конкурсі в Базелі.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Через деякий час Ziferblat вийшов "на біс" та виконав пісню "Твоє ім'я", зазначивши, що цю композицію дуже рідко можна почути на концертах. Після завершення виступу гурт запросив охочих на автограф-сесію.