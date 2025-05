После возвращения с Евровидения-2025: группа Ziferblat провела зажигательный концерт во Львове

28 мая во Львове отгремел концерт Ziferblat. Несколько дней назад артисты представили обновленное шоу в Киеве, где были свежие образы и живое исполнение песен из нового альбома Of us.

Редакция Show 24 также побывала на концерте Ziferblat. Заполненный Malevich, фонарики, и танцы под треки, полюбившиеся миллионам, – вот такой была атмосфера того вечера. Больше узнавайте в материале.

Смотрите также Группа Ziferblat рассекретила, какую сумму удалось собрать на разминирование во время Евровидения-2025

Известно, что группа Ziferblat, которая представила Украину на Евровидении-2025, и благотворительная организация "Гуманитарный фонд Сергея Притулы" объявили сбор средств на закупку оборудования для гуманитарного разминирования. Его цель – собрать 4 000 000 грн на роботизированные системы. Именно поэтому перед началом концерта на большом экране показали QR-код со ссылкой на этот сбор, благодаря чему каждый слушатель мог присоединиться к великому делу и задонатить средства. На тот момент сообщили, что уже удалось собрать более 1,4 миллиона гривен.

После этого на сцену вышли участники группы Ziferblat – Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков. Солист предстал в оранжевой рубашке и светлых клетчатых штанах, дополнив свой образ розовыми солнцезащитными очками. В то же время гитарист был одет в свитшот с пайетками и черные штаны, а барабанщик – в светлые рубашку и штаны. Концерт начался с лирической песни "Літаки", которую группа выпустила в 2024 году. Сразу после нее Ziferblat зажег сцену хитом "Диско-Фанко Терапия", получив от публики бурные аплодисменты. Кроме этого, на концерте прозвучали песни с украиноязычного альбома группы "Перетворення", а именно "Страх", "Королевство", "Демоны", "Дура", "Дурень", "Для чего ты пришла" и "Перетворення".

Ziferblat – "Страх": смотрите видео онлайн

Солист Даниил отметил, что кроме старых треков, слушатели смогут во второй раз, после концерта в Киеве, услышать вживую новые композиции с англоязычного альбома Of Us, который Ziferblat выпустил за несколько дней до начала песенного конкурса Евровидение-2025. Так, на сцене во Львове прозвучали любимые треки поклонников – Good Boy, Good Girl и Of Us.

Далее объявили небольшой перерыв, во время которого проводился благотворительный аукцион. Главная цель – собрать деньги на роботизированные машины для разминирования Украины. Среди лотов были: американский сухой паек с автографами Ziferblat, подписанная лимитированная виниловая пластинка "Превращение" и кольцо Даниила Лещинского в виде цветка, с которым он выступал на Евровидении в Базеле. Поклонники стремились получить эти лоты, поэтому не жалели денег, постоянно поднимая ставки. Так, сухпай продали за 3500 гривен, пластинку – за 18 000 гривен, а кольцо – за 41 500 гривен. После окончания аукциона солист группы поблагодарил поклонников за большой вклад в важное дело для страны.

Ziferblat – "Диско-Фанко Терапия": смотрите видео онлайн

Впоследствии на сцену вышли участники Ziferblat в обновленных образах – именно в тех, в которых выступали в Швейцарии. Поклонники группы услышали песню Place I call home, с которой артисты участвовали в Нацотборе на Евровидение-2024, и Bird of Pray – трек, который заполонил сердца европейцев и принес Украине 9 место на конкурсе в Базеле.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

Через некоторое время Ziferblat вышел "на бис" и исполнил песню "Твое имя", отметив, что эту композицию очень редко можно услышать на концертах. После завершения выступления группа пригласила желающих на автограф-сессию.