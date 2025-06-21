АНТИТІЛА – 17 років разом з Україною: 6 кліпів, за які їх полюбили мільйони

У гурту АНТИТІЛА сьогодні подвійне свято: свій день народження святкує Тарас Тополя, а гурту виповнилося 17 років. За цей час колектив пройшов шлях від київського молодого гурту-початківця до улюбленців мільйонів, символу епохи, волонтерського руху, фронтової музики й чесної, незламної позиції.

Кліпи гурту АНТИТІЛА – це не просто відео, а емоційна історія країни. Show 24 зібрали 5 найзнаковіших робіт, які стали точками любові до гурту. За ці кліпи та музику їх впізнають, а мелодія та слова резонують зі слухачем.

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"Будувуду" (2008)

Перший прорив і любов публіки. Кліп, з якого почалося все. Ця робота дала назву першого альбому гурту. А пісня стрімко увірвалася в радіочарти та телеефіри музичних каналів. Епатажна назва, яскрава візуальна стилістика та абсолютна легкість. Цей трек став асоціацією з легкістю, молодістю й життям без фальші.

"Будувуду": дивіться відео онлайн

"TDME" ("Там, де ми є") (2017)

Перший сингл зі знакового альбому Hello. У підтримку нього гурт зібрав перші стадіони в Україні та два аншлагових столичних Палаци спорту. TDME – це кліп-метафора свободи, втечі від старого, боротьби за себе. Він заснований на історії радянського втікача Станіслава Курилова, кліп знімали в морі, за участю олімпійського чемпіона Олега Лісогора.

"TDME": дивіться відео онлайн

"Лови момент" (2018)

Цей кліп став уособленням людяності, щирості та любові до життя. Зйомки проходили в Карпатах у справжніх умовах походу: фізичне виснаження, дощ, холод, важке спорядження. На екрані – не актори, а дружини, діти, друзі музикантів, які жили в наметах і долали маршрут разом із командою.

Після повномасштабного вторгнення у 2022 році кліп набув нових сенсів. Його рядки "Лови момент" стали символом цінності кожної миті життя. У TikTok відео завірусилося вдруге – як саундтрек до фронтових історій, евакуацій, повернень, обіймів і перемог.

"Лови момент": дивіться відео онлайн

"2step" (2022)

Найгучніша міжнародна колаборація в історії гурту. Майже всі кадри з української сторони – зняті без участі гурту. Ліпсинги Тараса Тополі зняті за 10 хвилин на камеру Gopro між бойовими завданнями, біля евакуаційного автобуса. Учасники гурту Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь з перших днів повномасштабного вторгнення поповнили лави територіальної оборони, потім вони продовжили службу у 130 батальйоні.

Пісня стала благодійним проєктом – всі роялті йдуть на Music Saves UA. Цей кліп – документ часу. Без фільтрів. Без гриму. Зі сльозами, гідністю і незламністю.

"2step": дивіться відео онлайн

"Фортеця Бахмут" (2023)

Це перша повноцінна музична прем'єра гурту АНТИТІЛА з початку повномасштабної війни, спрямована на надання підтримки ЗСУ й підняття бойового духу в складний момент для України. Пісня і відео стали бойовим гімном: фронтова енергетика, сльози, віра – все це допомогло підняти дух під час однієї з найважчих фаз війни. Зйомки відбувалися прямо на передовій у районі Бахмута, тривали близько 3 діб, в умовах артилерійських обстрілів і під наглядом ворожих безпілотників.

Відео демонструє роботу реальної артилерії (59-й гаубичний розрахунок 45-ї бригади), де реальні військові і снаряди з написами з пісні "влучають" у ворога слова-вироки. Саме в таких відео музика стає частиною історії – тієї, яку пишуть сьогодні.

"Фортеця Бахмут": дивіться відео онлайн

"ВДОМА (2024)

Робота викликала резонанс у серцях українців. Кліп зігріває в холодній реальності та нагадує, що дім – це не лише територія, а відчуття. За тиждень команда мандрувала Україною: від Києва до Херсона, Львова, Тернополя, Одеси, Харкова, Дніпра та інших куточків, щоб зібрати кадри, які викликають відчуття дому. Також є кадри окупованих територій Херсонщини, Донецька.

У соціальних мережах став популярний флешмоб під пісню "Ми скоро будем вдома" у поєднанні з кадрами власних осель, фотографій бабусиних дворів, зруйнованих вулиць, але з вірою у майбутнє повернення додому. Це елемент національної пам'яті, музичний мікс радості, смутку, надії та тепла. АНТИТІЛА через кадри й мелодію дали людям віру, що дім є, що ми неодмінно повернемося, і зараз – час цінувати кожні обійми.

"ВДОМА": дивіться відео онлайн