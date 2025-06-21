Клипы группы АНТИТІЛА – это не просто видео, а эмоциональная история страны. Show 24 собрали 5 самых знаковых работ, которые стали точками любви к группе. За эти клипы и музыку их узнают, а мелодия и слова резонируют со слушателем.

К слову Детское Евровидение-2025: известно имя звезды, которая стала сонграйтеркой Нацотбора

"Будувуду" (2008)

Первый прорыв и любовь публики. Клип, с которого началось все. Эта работа дала название первого альбома группы. А песня стремительно ворвалась в радиочарты и телеэфиры музыкальных каналов. Эпатажное название, яркая визуальная стилистика и абсолютная легкость. Этот трек стал ассоциацией с легкостью, молодостью и жизнью без фальши.

"Будувуду": смотрите видео онлайн

"TDME" ("Там, де ми є") (2017)

Первый сингл из знакового альбома Hello. В поддержку него группа собрала первые стадионы в Украине и два аншлаговых столичных Дворца спорта. TDME – это клип-метафора свободы, бегства от старого, борьбы за себя. Он основан на истории советского беглеца Станислава Курилова, клип снимали в море, с участием олимпийского чемпиона Олега Лисогора.

"TDME": смотрите видео онлайн

"Лови момент" (2018)

Этот клип стал олицетворением человечности, искренности и любви к жизни. Съемки проходили в Карпатах в настоящих условиях похода: физическое истощение, дождь, холод, тяжелое снаряжение. На экране – не актеры, а жены, дети, друзья музыкантов, которые жили в палатках и преодолевали маршрут вместе с командой.

После полномасштабного вторжения в 2022 году клип приобрел новые смыслы. Его строки "Лови момент" стали символом ценности каждого мгновения жизни. В TikTok видео завирусилось во второй раз – как саундтрек к фронтовым историям, эвакуаций, возвращений, объятий и побед.

"Лови момент": смотрите видео онлайн

"2step" (2022)

Самая громкая международная коллаборация в истории группы. Почти все кадры с украинской стороны – сняты без участия группы. Липсинги Тараса Тополи сняты за 10 минут на камеру Gopro между боевыми задачами, возле эвакуационного автобуса. Участники группы Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь с первых дней полномасштабного вторжения пополнили ряды территориальной обороны, потом они продолжили службу в 130 батальоне.

Песня стала благотворительным проектом – все роялти идут на Music Saves UA. Этот клип – документ времени. Без фильтров. Без грима. Со слезами, достоинством и несокрушимостью.

"2step": смотрите видео онлайн

"Фортеця Бахмут" (2023)

Это первая полноценная музыкальная премьера группы АНТИТИЛА с начала полномасштабной войны, направлена на оказание поддержки ВСУ и поднятия боевого духа в сложный момент для Украины. Песня и видео стали боевым гимном: фронтовая энергетика, слезы, вера – все это помогло поднять дух во время одной из самых тяжелых фаз войны. Съемки проходили прямо на передовой в районе Бахмута, длились около 3 суток, в условиях артиллерийских обстрелов и под наблюдением вражеских беспилотников.

Видео демонстрирует работу реальной артиллерии (59-й гаубичный расчет 45-й бригады), где реальные военные и снаряды с надписями из песни "попадают" во врага слова-приговоры. Именно в таких видео музыка становится частью истории – той, которую пишут сегодня.

"Фортеця Бахмут": смотрите видео онлайн

"ВДОМА (2024)

Работа вызвала резонанс в сердцах украинцев. Клип согревает в холодной реальности и напоминает, что дом – это не только территория, а ощущения. За неделю команда путешествовала по Украине: от Киева до Херсона, Львова, Тернополя, Одессы, Харькова, Днепра и других уголков, чтобы собрать кадры, которые вызывают ощущение дома. Также есть кадры оккупированных территорий Херсонщины, Донецка.

В социальных сетях стал популярен флешмоб под песню "Ми скоро будем вдома" в сочетании с кадрами собственных домов, фотографий бабушкиных дворов, разрушенных улиц, но с верой в будущее возвращение домой. Это элемент национальной памяти, музыкальный микс радости, грусти, надежды и тепла. АНТИТИЛА через кадры и мелодию дали людям веру, что дом есть, что мы непременно вернемся, и сейчас – время ценить каждые объятия.

"ВДОМА": смотрите видео онлайн